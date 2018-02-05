Мнение: России и США лучше быть с договором СНВ-3, чем без него

В Госдепе оценили влияние договора СНВ на отношения с Россией. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что и РФ, и США договор полезен, однако он требует серьезного переосмысления.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников, заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

"Выполнение СНВ улучшает безопасность США и наших союзников и делает наши стратегические отношения между США и РФ более стабильными, прозрачными и предсказуемыми", – говорится в заявлении Науэрт, поступившем в РИА Новости.

По ее словам, "это особенно важно в то время, когда доверие в отношениях ухудшилось и угроза просчета и неверной интерпретации возросла".

В Госдепе подчеркнули, что данный договор является примером продолжения выполнений обязательств, "взятых на себя обеими сторонами, для сотрудничества по вопросам, влияющим на стратегические отношения и международную безопасность".

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что и России, и Соединенным Штатам договор полезен, однако он требует серьезного переосмысления.

"Да, действительно, договор СНВ-3 сдерживает количественный рост средств доставки и ядерных боеголовок, которыми обладают Россия и США. Вместе с тем, этот договор не учитывает несколько вещей, которые для России сегодня очень актуальны. Во-первых, США отказались от договора по ПРО с 1972 года и сейчас усиленно развивают систему противоракетной обороны, что во многом девальвирует стратегические наступательные вооружения и договор об их ограничении. Во-вторых, США увеличивают свой потенциал высокоточного оружия, обладающего стратегическими возможностями, но не попадающего под ограничения этого договора. В-третьих, США – это лидер западной коалиции, а значит, ядерные потенциалы Англии и Франции могут быть засчитаны в пользу США, однако в этом договоре они не учитываются. Но, несмотря на все эти недостатки, договор пока полезен. И России, и Соединенным Штатам лучше быть с этим договором, чем без него. Но он, безусловно, требует серьезного переосмысления в будущем", – сказал Алексей Подберезкин.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

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