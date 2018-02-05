Политолог: в Киеве угрожают Польше восстанием заробитчан? Это "перл"

Украинцы в Польше могут "схватиться за колы", заявил экс-министр обороны Александр Кузьмук. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шишкин отметил, что в Киеве прослеживается истерическая реакция на принятый польским сенатом закон.

Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".

Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещенная в России) Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть что вспомнить, подчеркнул Кузьмук.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", – заявил экс-министр обороны.

Ранее сенат Польши принял "антибандеровский" закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В Киеве этот документ называют "необъективным" и "категорически неприемлемым".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин отметил, что в Киеве прослеживается истерическая реакция на принятый в Польше закон.

"Реакция Киева на принятый закон – истерическая. Они прекрасно понимают, что реально ответить им нечего, что Польша их "взяла за горло". А слова Кузьмука – это вообще перл. Он уже вздумал угрожать Польше восстанием "заробитчан". Только, извините, 1000 лет назад Болеслав Храбрый брал русский город Киев. Поляки и 100, и 200 лет назад вешали и жгли тех, кто восставал за землю русскую, за веру православную. Какое отношение они имеют к бандеровцам, Кузьмук не уточнил. Зато сказал, мол, миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, составят пятый украинский фронт. Только ему следует вспомнить, что четыре Украинских фронта, которые воевали с нацизмом, их тыловые части, попутно отлавливали и, как бешеных собак, расстреливали всевозможных бандеровцев как нацистских пособников. Все это говорит о том, что в Киеве ответить на польский закон нечем, никаких восстаний не будет. А если Кузьмук и ему подобные будут и дальше делать такие заявления, то поставят своих граждан в Польше в очень тяжелое положение. Как только закон вступит в силу, его могут применять по полной программе", – сказал Игорь Шишкин.

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