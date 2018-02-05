Юлианна Караулова: "Ты супер!" – голосование сердцем

Десятого февраля стартует второй сезон шоу "Ты супер!", участниками которого станут более 80 детей, оставшихся без попечения родителей. Насколько трудно судить такие конкурсы, в интервью радио Sputnik рассказала член жюри Юлианна Караулова.

"Ты супер!" – это совместный проект телекомпании НТВ, Международного информационного агентства и радио Sputnik. Во втором сезоне состав жюри конкурса обновился на три четверти. Так, к композитору и продюсеру Виктору Дробышу, который принимал участие в первом сезоне вокального конкурса, присоединились композитор Игорь Крутой, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев и популярная певица Юлианна Караулова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik/Арпи Бегларян Юлианна Караулова o начале второго сезона проекта "Ты супер!"

По словам певицы, для нее это большая честь и ответственность. "Придется неминуемо пропускать все через сердце и им же голосовать", – рассказала в эфире радио Sputnik член жюри конкурса, эстрадная певица Юлианна Караулова.

"Для меня огромная честь стать частью этого большого проекта. Потому, что это музыкальный конкурс, а я как музыкант люблю поддерживать молодые таланты, вдохновляться, наблюдать за подрастающим поколением. Но это и большой социальный проект: я приходила к ребятам на первый сезон, пела с одной из участниц. Ребята искренние, чистые, добрые и талантливые. Я понимаю, какая это ответственность. На съемках мы столкнемся с непростыми моментами шоу. Придется неминуемо пропускать все через сердце и им же голосовать. Судить детей – занятие неблагодарное, особенно когда ты знаешь, что за их хрупкими плечами сложный путь, сложная судьба, многие обижены судьбой. Говорить, что они что-то сделали не так, очень сложно. Но это вокальный конкурс, мы должны выбрать лучшего артиста", – отмечает Юлианна Караулова.

Юлианна Караулова: "Ты супер!" – голосование сердцем Your browser does not support HTML5 audio

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