Юлианна Караулова: "Ты супер!" – голосование сердцем

"Ты супер!" – это совместный проект телекомпании НТВ, Международного информационного агентства и радио Sputnik. Во втором сезоне состав жюри конкурса обновился на три четверти. Так, к композитору и продюсеру Виктору Дробышу, который принимал участие в первом сезоне вокального конкурса, присоединились композитор Игорь Крутой, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев и популярная певица Юлианна Караулова.
"Для меня огромная честь стать частью этого большого проекта. Потому, что это музыкальный конкурс, а я как музыкант люблю поддерживать молодые таланты, вдохновляться, наблюдать за подрастающим поколением. Но это и большой социальный проект: я приходила к ребятам на первый сезон, пела с одной из участниц. Ребята искренние, чистые, добрые и талантливые. Я понимаю, какая это ответственность. На съемках мы столкнемся с непростыми моментами шоу. Придется неминуемо пропускать все через сердце и им же голосовать. Судить детей – занятие неблагодарное, особенно когда ты знаешь, что за их хрупкими плечами сложный путь, сложная судьба, многие обижены судьбой. Говорить, что они что-то сделали не так, очень сложно. Но это вокальный конкурс, мы должны выбрать лучшего артиста", – отмечает Юлианна Караулова.
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