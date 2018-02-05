Мнение: возвращение беглых бизнесменов в РФ – "оптимальный вариант"

Владимиру Путину передали список бизнесменов, которые хотят вернуть бизнес из Великобритании. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik предположил, с чем может быть связано это желание.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты России Борис Титов встретился с российскими бизнесменами в Лондоне, против которых ведутся уголовные дела, и пообещал им посодействовать в возвращении на родину.

Встреча проходила в субботу,3 февраля, в Пушкинском доме в центре Лондона. На ней присутствовали около 30 человек, среди которых были бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-Групп" Владимир Ашурков.

Титов рассказал о своей деятельности на посту бизнес-омбудсмена, о наиболее показательных административных и уголовных делах, которые были разрешены при вмешательстве юристов, работающих с омбудсменом, а также о состоянии российской судебной системы.

По словам главы Партии роста, главное, что удалось сделать, — дать ход многим делам, которые по каким-то причинам не были завершены, и бизнесмены, фигурирующие в них, на протяжении многих лет находились в подвешенном состоянии. В частности, некоторые дела были представлены на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. "Понятно, что он сам реагировать не будет, но распишет. Оно пойдет в прокуратуру и так далее. По крайней мере, все обратят внимание на это дело, и что эта тема поднята", — сказал Титов.

Для зарубежных бизнесменов, которые хотят, чтобы их дела также были рассмотрены или пересмотрены, открыты специальные пункты обращения в Великобритании, США, Испании, на Кипре и в Израиле. Юристы и волонтеры готовы помочь бизнесменам правильно составить обращение омбудсмену и подать соответствующие документы.

Впрочем, бизнесмены, которые пришли на встречу, скептично оценили вероятность успеха своего свободного возвращения на родину в ближайшее время.

Однако, по мнению Титова, тот факт, что бизнесмены пришли на встречу, говорит о том, что в их позиции наметился сдвиг. "Я считаю, что я их убедил. По крайней мере, они стали допускать, что что-то можно изменить и могут быть решения", — сказал он РИА Новости.

В эфире радио Sputnik директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин предположил, в чем могут заключаться причины этих процессов.

"Начинаются "тектонические сдвиги", в том числе и в отношении российского бизнеса за рубежом. Хотят возвратиться, потому что в Британии становится хуже. Российский бизнес, несмотря на нарастающее неформальное давление, предпочитал эту юрисдикцию. Но сейчас ясно, что тренд определился, давление будет нарастать, поэтому необходимо искать новые юрисдикции. И оптимальный вариант – возвращение в Россию. Но бизнес согласен возвращаться на измененные правила игры, и он хочет участвовать в формировании этих правил", — сказал Павел Салин.

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