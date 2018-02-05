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Свищев: если CAS станет еще справедливее, это можно только приветствовать

08:4305.02.2018
(обновлено: 09:33 05.02.2018)
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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Спортивного арбитражного суда (CAS) в ЛозаннеШтаб-квартира Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
CAS тщательно изучит замечания главы МОК после решения по российским спортсменам. Спортивный суд принял единственное справедливое решение, отметил в эфире радио Sputnik депутат Госдумы, президент ФКР Дмитрий Свищев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) тщательно изучит критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес суда после того, как CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, ранее решением МОК пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, заявил глава CAS Джон Коутс.

"Спортсмены имеют право на то, чтобы доверять судебным процессам на всех уровнях, особенно если речь идет о CAS. CAS услышал комментарии президента МОК Томаса Баха и принял во внимание выраженную им обеспокоенность, CAS тщательно изучит этот вопрос", — говорится в заявлении Коутса, размешенного на официальном сайте организации.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Играх-2014, восстановлены. Вердикт МОК в отношении еще 11 россиян оставлен в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение только от Игр в Пхенчхане.

"Мотивировочная часть решений в делах особой важности имеет решающее значение. Коллегии арбитров по делам 39 российских спортсменов работают над этим, мы с нетерпением ждем скорейшей публикации мотивировочной части. CAS будет продолжать развиваться, чтобы обеспечить высокое качество судебной практики", — добавил Коутс.

Ранее Бах заявил, что решения МОК "показывают насущную потребность в проведении реформ внутренней структуры CAS". Он отметил, что "CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции".

По итогам вердикта CAS ОКР направил в МОК просьбу допустить до участия в Играх 15 россиян из списка оправданных. В понедельник, 5 февраля, МОК ответил отказом на данное обращение ОКР.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в эфире радио Sputnik отметил, что если суд и нужно реформировать, то в сторону большей справедливости.

"Я считаю, что высказывание господина Баха, что суд надо реформировать по причине того, что он вынес справедливое решение (единственное справедливое решение), можно воспринять как давление. Мы были свидетелями того, что на протяжении последних лет потихоньку нагнеталась истерия – и вот перед самыми Олимпийскими играми огромная волна, которая захлестнула уже нас всех, и эти скандалы с отстранением наших спортсменов, когда уже оставались считанные месяцы, конечно, это безобразие. Суд не мог ничего противопоставить нашим аргументам и принял решение, которое, может быть, ему и не нравится, но цивилизованный мир принял его адекватно. Если CAS поменяют в сторону справедливости, то мы будем приветствовать это решение. Потому что все решения, которые он выносил ранее, были не в пользу российских спортсменов. Но сейчас уже просто деваться было некуда", — сказал Дмитрий Свищев.

По его мнению, если бы не спорт, на Россию пытались бы оказать давление в другой сфере.

"Спортсмены стали, к сожалению, жертвой международных проблем. Если бы не было спорта, они бы нашли что-нибудь другое. Просто сейчас несколько крупных спортивных событий: Олимпиада, Чемпионат мира по футболу. Этот рычаг давления хотят использовать через спорт. Не было бы спорта, было бы давление на русский балет, на балалайку, на все, что угодно", — отметил Дмитрий Свищев.

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