"Днище адекватности пробито". Политолог об угрозах Киева в адрес Германии

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что если Берлин поддержит ослабление санкций против России, это будет означать предательство Украины. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.
Между тем, как отмечают СМИ, об отказе от политики санкций в Германии говорят все чаще. В частности, недавно с таким предложением выступили премьер-министры нескольких федеральных земель. Кроме того, в пользу постепенного ослабления ограничительных мер в случае готовности России пойти на уступки высказывался и министр иностранных дел Зигмар Габриэль. Похожие заявления звучали со стороны представителей Свободной демократической партии, Левых и "Альтернативы для Германии".
Тем временем, украинские власти готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям Евросоюза. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Ранее Климкин утверждал, что немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, "причисляют Крым к территории России", и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами".
В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала эти заявления.
"В очередной раз украинские политики пробивают днище всякой возможной адекватности. Особенно это касается мер в отношении компаний, работающих в российском Крыму. На мой взгляд, не стоит кому бы то ни было обращать на это внимание. Мы видим, что в Европе просыпаются здоровые силы, которые начинают проводить действительно суверенную политику – в интересах своих государств, в интересах Евросоюза, а отнюдь не в стратегических интересах США, как это было до определенного момента. Это очень отрадная тенденция, ее можно только приветствовать", – сказала Наталья Макеева.
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