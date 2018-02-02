"Днище адекватности пробито". Политолог об угрозах Киева в адрес Германии

Власти Украины готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму, заявил глава украинского МИД. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала заявления Киева по антироссийским санкциям.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что если Берлин поддержит ослабление санкций против России, это будет означать предательство Украины. Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke.

Такой шаг он назвал "легкомысленным", "эгоистичным" и "опасным для Европы". "Реализация этого плана означала бы предательство Украины как жертвы российской военной агрессии и символизировала бы банкротство внешней политики Германии", – заявил посол.

Между тем, как отмечают СМИ, об отказе от политики санкций в Германии говорят все чаще. В частности, недавно с таким предложением выступили премьер-министры нескольких федеральных земель. Кроме того, в пользу постепенного ослабления ограничительных мер в случае готовности России пойти на уступки высказывался и министр иностранных дел Зигмар Габриэль. Похожие заявления звучали со стороны представителей Свободной демократической партии, Левых и "Альтернативы для Германии".

Тем временем, украинские власти готовят меры против немецких компаний, работающих в Крыму вопреки санкциям Евросоюза. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения", – сказал Климкин. Подробности он раскрывать отказался, сославшись на конфиденциальность.

Ранее Климкин утверждал, что немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, "причисляют Крым к территории России", и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева прокомментировала эти заявления.

"В очередной раз украинские политики пробивают днище всякой возможной адекватности. Особенно это касается мер в отношении компаний, работающих в российском Крыму. На мой взгляд, не стоит кому бы то ни было обращать на это внимание. Мы видим, что в Европе просыпаются здоровые силы, которые начинают проводить действительно суверенную политику – в интересах своих государств, в интересах Евросоюза, а отнюдь не в стратегических интересах США, как это было до определенного момента. Это очень отрадная тенденция, ее можно только приветствовать", – сказала Наталья Макеева.

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