"В надежде, что прокатит". Эксперт о заявлении "Укроборонпрома" про Россию

На Украине рассказали, как Россия "перехватывает" военные контракты. Политолог Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение, что оборонные предприятия Украины считают себя конкурентами российским по привычке.

В концерне "Укроборонпром" заявили, что Россия "перехватывает" военные контракты и тем самым лишает предприятие доходов. Об этом говорится на сайте компании.

"Россия пытается потеснить украинские мероприятия на международных рынках, где в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией советской техники, пересекаются интересы Украины и России", – говорится в сообщении концерна.

Компании-конкуренты, по словам представителей "Укроборонпрома", якобы требуют от потенциальных заказчиков "исключать украинские предприятия из перечня участников", на что зарубежные партнеры часто соглашаются.

Ранее стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман планирует отставку главы "Укроборонпрома" Романа Романова из-за долгов концерна по зарплатам работников Николаевского судостроительного завода.

В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш высказал мнение, что оборонные предприятия Украины считают себя конкурентами по привычке.

"В лучшие времена украинская экономика и российская экономика были взаимоконкурентны по той простой причине, что это были части одних и тех же предприятий. Поэтому какое-то время Украина действительно представляла серьезного игрока на оружейном рынке. Но об этом уместно было говорить лет десять назад, когда сохранялся технологический потенциал. И совсем стало тяжело говорить после масштабной деиндустриализации, которая началась после так называемой "Революции достоинства", когда технологический потенциал и высокие технологии оказались утерянными надолго, если не насовсем. Поэтому на сегодня такого рода заявления – это попытка объяснить, почему не получилось. Как мы знаем, во всем, что происходит на Украине, "виновата" Россия. Выгоднее всего во всех неудачах и проблемах обвинить Россию. Во всяком случае, такое объяснение до сих пор "прокатывало"", – сказал Кирилл Коктыш.

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