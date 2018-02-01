Эксперт: за возможными санкциями США серьезных колебаний рубля не последует

Расширение санкций США на госдолг РФ не окажет серьезного влияния на российскую экономику и, в частности, на курс рубля, считает эксперт Игорь Ковалев. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Конгрессмены разочарованы тем, что за публикацией "кремлевского доклада" не последовали санкции, рассказал РИА Новости заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.

По его словам, по этому вопросу пройдут отдельные слушания. Он добавил, что конгресс не будет публиковать закрытую часть доклада, поскольку это запрещено. В свою очередь, член комитета по международным делам палаты представителей Брэд Шерман заявил, что документ сам по себе малозначимый, это лишь намек на возможное введение ограничительных мер. По его мнению, этот список "не так сложно подготовить".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что непредсказуемость США в вопросе санкций заставляет "постоянно быть начеку".

"К нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнером. США могут (ввести санкции – ред.) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер. Конечно, когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку", – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к негативным сценариям по возможному введению санкций на приобретение международными инвесторами российского госдолга.

В эфире Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что США понимают, что этим решением ставят под удар иностранных инвесторов.

"Пока американцы в большей степени говорят, но не вводят санкции. Здесь я бы отметил, что любые санкции – это "улица" с двусторонним, а не с односторонним движением. И если предположить, что запрет на приобретение гособлигаций РФ будет введен, то, конечно, пострадают иностранные инвесторы. Приблизительно треть от этого суверенного долга России – это как раз доля зарубежных инвесторов. И, конечно, они будут искать разные варианты для того, чтобы минимизировать свои издержки. Кроме того, интересно посмотреть, как американские власти смогут повлиять на китайских заемщиков. Или на европейских заемщиков, которые уже сказали, что не собираются присоединяться к этим новым санкционным мерам, которые предлагают США", — сказал Игорь Ковалев.

По его мнению, расширение санкций на госдолг РФ не окажет серьезного влияния на российскую экономику и, в частности, на курс рубля.

"Не думаю, что если будут введены санкции, то случится что-то страшное, будет какое-то существенное падение, хотя вначале будет небольшая волатильность. Понимаете, на денежный, на фондовый рынок влияют неожиданные события — тогда рынки остро реагируют, и возможны серьезные скачки. Об этих санкциях говорят, как минимум, полгода. Рынок уже к этому привык, для него это не станет новостью. Поэтому я не думаю, что в России произойдут какие-то серьезные колебания, сопоставимые с кризисом или с еще более серьезными последствиями", — сказал Игорь Ковалев.



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