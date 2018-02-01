Военный политолог: действия Су-27 – сигнал американцам

Минобороны РФ рекомендовало Пентагону прекратить полеты у российских границ. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что Россия четко дала понять США, что способна отстоять свои рубежи.

Маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными", заявили в Минобороны РФ.

Ранее ВВС США сообщили о "перехвате" EP-3 российским истребителем над Черным морем. Инцидент произошел 29 января.

В российском военном ведомстве отметили, что если действия по охране государственных границ вызывают у американских летчиков "депрессии и фобии", им рекомендуется избегать таких маршрутов в будущем "или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения".

Минобороны также напомнило, что Крым, к территории которого приближался американский самолет, – неотъемлемая часть России. "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", – подчеркнули в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что инцидент правильно называть не перехватом, а сопровождением, так как Су-27 более двух часов пресекал попытки американского самолета с выключенными транспондерами приблизиться к российской границе.

В четверг, 1 февраля, Военно-морские силы США опубликовали ряд видеофрагментов "перехвата" американского самолета. Маневр российского истребителя американские ВВС назвали небезопасным и заявили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американской стороны, Су-27 приблизился к EP-3 слишком близко.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что российские летчики подали США вполне определенный сигнал – наша граница на замке.

"Идет новая холодная война, и от США можно ожидать все что угодно. Поэтому американские разведчики и летают вдоль наших границ, выискивая бреши. Просматривают, как мы будет реагировать на эти действия, как будут действовать наши летчики, как действуют наши ПВО, выискиваются наши огневые точки. Это не очень хорошая ситуация, значит, в мире "запахло порохом". Но мы показали, что можем ответить на такие действия быстро и активно. И это очень хороший сигнал для американцев, что у нас граница на замке, что мы способны в случае чего отстоять наши рубежи, дать отпор любому агрессору, пусть даже в виде самолета-разведчика", – сказал Олег Глазунов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



