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Экономист: в вопросе санкций США подошли к опасной черте

17:1001.02.2018
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в ВашингтонеВид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Непредсказуемость США в вопросе санкций заставляет "постоянно быть начеку", заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik экономист Владимир Васильев высказал мнение, что Вашингтон может попытаться нанести максимально серьезный ущерб финансовым интересам РФ.

Принимаемые США решения носят крайне непредсказуемый характер, поэтому Москве приходится постоянно быть начеку в отношении возможных санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности запрета США покупки гособлигаций РФ.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
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"К нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнером. США могут (ввести санкции – ред.) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер. Конечно, когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку", – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к негативным сценариям по возможному введению санкций на приобретение международными инвесторами российского госдолга.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение, что если Вашингтон встанет на этот путь, то у Москвы не будет экономического стимула для сотрудничества с США практически во всех сферах.    

"Если США будут вводить соответствующие санкции для иностранных финансовых, банковских структур, которые хотели бы приобрести бумаги российского госдолга, то это может рассматриваться как стратегия, форма экономической войны. Это болезненная ситуация. И здесь американцам дают понять, что в этом вопросе администрация США подошла к опасной черте. Здесь имеет значение размер средств, которые может недополучить РФ. Если американцы будут пытаться нанести максимально серьезный ущерб финансовым интересам РФ, то можно будет сказать о том, что перспективы улучшения российско-американского взаимопонимания становятся весьма и весьма призрачными. У Москвы тогда не будет экономического стимула для сотрудничества с США практически во всех сферах", – сказал Владимир Васильев. 

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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sabr7
перспективы улучшения российско-американского взаимопонимания становятся весьма и весьма призрачными...

Может я чего-то не понимаю? О каких взаимопониманиях до сих пор идет речь? Россию прессовали, прессуют и будут прессовать по всем фронтам. Порабы уже проснуться. А то создается впечатление, что некоторые живут в сказке, где безысходно наступит хороший конец. Например а может завтра...
18:12
01.02.2018
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Стас
Давно пора: "СШП, СШП --нас и здесь не плохо кормят!" Мало ли в мире финансовых инструментов для кубышки?
18:09
01.02.2018
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Андрей Пронин
В "непредсказуемости" тоже есть своя предсказуемость. Но она настолько проста и банальна, что многим хочется покопаться в этой "непредсказуемости", чтобы отыскать некую систему причинно-следственных связей.
18:06
01.02.2018
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Юрий Ананасов
Уже первое предложение фактически выставляет санкции, как само сабо разумеющееся. Кто учил статьи писать?
18:03
01.02.2018
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