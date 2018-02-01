Экономист: в вопросе санкций США подошли к опасной черте

Непредсказуемость США в вопросе санкций заставляет "постоянно быть начеку", заявили в Кремле. В эфире радио Sputnik экономист Владимир Васильев высказал мнение, что Вашингтон может попытаться нанести максимально серьезный ущерб финансовым интересам РФ.

Принимаемые США решения носят крайне непредсказуемый характер, поэтому Москве приходится постоянно быть начеку в отношении возможных санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности запрета США покупки гособлигаций РФ.

"К нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнером. США могут (ввести санкции – ред.) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер. Конечно, когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку", – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к негативным сценариям по возможному введению санкций на приобретение международными инвесторами российского госдолга.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение, что если Вашингтон встанет на этот путь, то у Москвы не будет экономического стимула для сотрудничества с США практически во всех сферах.

"Если США будут вводить соответствующие санкции для иностранных финансовых, банковских структур, которые хотели бы приобрести бумаги российского госдолга, то это может рассматриваться как стратегия, форма экономической войны. Это болезненная ситуация. И здесь американцам дают понять, что в этом вопросе администрация США подошла к опасной черте. Здесь имеет значение размер средств, которые может недополучить РФ. Если американцы будут пытаться нанести максимально серьезный ущерб финансовым интересам РФ, то можно будет сказать о том, что перспективы улучшения российско-американского взаимопонимания становятся весьма и весьма призрачными. У Москвы тогда не будет экономического стимула для сотрудничества с США практически во всех сферах", – сказал Владимир Васильев.

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