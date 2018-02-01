"Гордость за страну". Аналитик о запуске спутников с "Восточного"

Все спутники, запущенные сегодня с космодрома "Восточный", вышли на расчетные орбиты. Аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik поделился эмоциями от запуска.

Все спутники, запущенные сегодня с космодрома "Восточный", вышли на расчетные орбиты, заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с "Восточного" в 5:07 мск. Разгонный блок "Фрегат" нес 11 спутников: два российских спутника "Канопус-В" и девять иностранных (систему S-Net из четырех спутников, четыре американских аппарата слежения за морскими судами LEMUR и экспериментальный немецкий аппарат D-Star One).

"Канопусы" вышли на солнечно-синхронную (то есть спутники проходят над одной и той же точкой Земли в одно и то же время) орбиту высотой примерно 510 километров в 6.12 мск.

Отделение S-Net произошло в 7:33, а между 7:37 и 7:50 разгонный блок вывел на орбиты аппараты LEMUR и D-Star One.

"Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, ледовой обстановки, крупных выбросов загрязняющих веществ (например, при добыче угля открытым способом), сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.

Третий пуск с "Восточного" должен был пройти 22 декабря 2017 года. Однако старт перенесли из-за неудачного второго запуска, когда был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik поделился эмоциями от успешного запуска.

"Все люди, по крайней мере, наше поколение в детстве мечтали стать космонавтами, поэтому что-то и во взрослом возрасте осталось, когда мы занимаемся какими-то более скучными вещами. Россия все-таки впереди планеты всей по космическим технологиям. И в данном случае выправились за предыдущие оплошности. Это ведь сверхточное направление науки и техники, и здесь никто не застрахован от ошибок и просчетов. Так что в данном случае мы вздохнули с облегчением и гордостью за страну", – сказал Станислав Бышок.

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