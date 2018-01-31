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Политолог: между Польшей и Украиной есть неустранимое противоречие

14:5531.01.2018
(обновлено: 14:56 31.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На Украине призвали Польшу не запрещать бандеровскую идеологию. Возможную реакцию Варшавы на такой призыв в эфире радио Sputnik предположил политолог Игорь Шишкин.

Митинг в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Все-таки это случилось: Польша объявила войну украинским радикалам
Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович призывает Верховную раду обратиться к польским коллегам с заявлением о недопустимости принятия поправок, запрещающих пропаганду бандеровской идеологии.

"Польский сенат сегодня рассмотрит закон о "бандеризации". Считаю, что украинский парламент должен обратиться к польским коллегам (с заявлением) о недопустимости его принятия", – написал Вятрович в Facebook

Вятрович известен своими скандальными заявлениями, в частности, недавно он назвал музыкантов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова "щупальцами русского мира" и опасным для Украины напоминанием о едином культурном пространстве.

Сейм Польши 26 января принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти. Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии.

Закон также дополнили определением этих преступлений. К ним относятся "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против народа, в частности народа польского". Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.

Украинские военные во время репетиции парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Жить без тебя… могу: Польша поставила Украину на место
Украинский МИД выразил обеспокоенность этим шагом и призвал сенат, который должен одобрить документ, к политической мудрости.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что эти призывы в Варшаве оставят без внимания.

"Господин Вятрович может сколько угодно обращаться с предложениями к польскому сенату не принимать эти поправки. Но они были приняты депутатами сейма, и крайне велика вероятность того, что их утвердит и верхняя палата польского парламента, и подпишет президент. Дело в том, что для Польши абсолютно неприемлема героизация бандеровцев, которая сейчас происходит на Украине. В Киеве почему-то считали, что на это  Польша всегда будет закрывать глаза. Да, поляки объявляют, мол, Россия – это "главный враг". Но из этого не следует, что они собираются забыть все преступления, совершенные теми, кто ныне объявлен героями на Украине. Это противоречие, которое нельзя устранить никакими призывами "давайте жить дружно, сплотим ряды против москалей", сколько бы они это ни говорили", – сказал Игорь Шишкин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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sofia352
Неустранимое противоречие - Волынская резня.
15:23
31.01.2018
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