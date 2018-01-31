"Хотят создать шумиху". Мнение о публикации в США видео перехвата ЕР-3

Американскими военными опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российским Су-27. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что истинные цели Вашингтона могут не совпадать с содержанием его заявлений в СМИ.

Американские военные опубликовали видео с камеры самолета-разведчика ЕР-3 Aries, перехваченного в понедельник Су-27 над Черным морем. Ролик появился на YouTube-канале пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке.

На видеозаписи длительностью четыре секунды видно, как российский истребитель пролетает неподалеку от американского воздушного судна и покачивает крыльями, показывая свое вооружение. В описании к видео говорится, что Су-27 якобы приблизился на расстояние полутора метров и прошел через полетный маршрут ЕР-3. Действия российских летчиков американские военные охарактеризовали как "небезопасные".

Инцидент произошел в понедельник над Черным морем вблизи границ России. В госдепартаменте США назвали перехват "опасным". Представитель ведомства Хизер Науэрт обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Минобороны РФ сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. В ведомстве опровергли информацию американской стороны о том, что сближение было "небезопасным". Экипаж российского истребителя сопровождал самолет-разведчик с соблюдением всех мер безопасности, не позволив нарушить воздушное пространство страны.

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik высказал свое мнение об инциденте.

"Обычно такие инциденты публикуются в печати с целью создать некую шумиху. Возможно, у американцев были какие-то более отдаленные планы, как использовать этот инцидент в СМИ. Такие вещи, как правило, происходят, когда самолет американской разведки приближается слишком близко (к нашим границам). Они в том числе изучают время реагирования наших самолетов, чтобы узнать более подробно, как действует наша система ПВО. И в таких случаях они обычно говорят и пишут одно, а на самом деле могут преследовать совсем иные цели", – сказал Виктор Прядка.

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