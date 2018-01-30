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Американист: "кремлевский список" составляли, недолго думая

17:0330.01.2018
(обновлено: 17:41 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Brendan SmialowskiАмериканский флаг на здании Капитолия в ВашингтонеАмериканский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Президент РФ Владимир Путин пошутил на тему того, что его не включили в "кремлевский доклад" Минфина США. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik предположил, как составлялся этот список.

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба пошутил на тему того, что его не включили в "кремлевский доклад" Минфина США. "Обидно", – ответил президент на вопрос, как он относится к тому, что не попал в список.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сенатор: перспективность "кремлевского доклада" – никакая

Глава государства также сказал, что не видит смысла в действиях Вашингтона. Но это "безусловно недружественный акт", который осложняет и без того находящиеся в тяжелом положении отношения двух стран, отметил российский лидер.  

При этом Москва пока воздержится от ответных шагов, хотя была к ним готова. По словам Путина, России важнее заниматься своими проблемами, поддержкой экономики, сельского хозяйства, образования, обороноспособности.

"И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом "собака лает, а караван идет"", – подчеркнул президент.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" – список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
"Кремлевский доклад": на что рассчитывает Вашингтон

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, все федеральные министры, руководство Администрации президента, спикеры Госдумы и Совета Федерации, руководители крупнейших госкомпаний.

Список подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят летом 2017 года. Авторы доклада подчеркнули, что документ не влечет за собой автоматического наложения санкций, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак высказал предположения о том, как составлялся список для "кремлевского доклада".

"Уже многие замечали, что это похоже на телефонный справочник, на российский список Forbes. Это список Минфина, это не разведка, не госдепартамент. Сидели над ним крючкотворы, которые занимаются цифрами, бухгалтерией, сведением балансов. Мелкие чиновники собрали все возможные источники и тупо их переписали. Потому что был принят закон, исполнение которого возложено на исполнительную власть. Поэтому недолго думая собрали всевозможные источники, сделали компиляцию и вывалили это все на наши головы. Искать здесь дьявольские интеллектуальные задумки и придумки не следует – это такой средний труд среднего чиновника", – считает Михаил Синельников-Оришак.

По его мнению, составление списка стало во многом формальным шагом со стороны исполнительной власти США.   

"Считается, что Россия является противником, в отношении нее должны приниматься определенные меры. Как их принимать, как и кого конкретно "наказать", сенаторы и конгрессмены, принимавшие соответствующий закон, не знают и не представляют. Поэтому карты – в  руки исполнительной власти. Вот, дескать, мы решили наказать, а кого и как, это уж вы сами думайте. Те и думают. Нужно составить определенный перечень фамилий, а раз Россия враг, потенциальные враги – все, кто входит в высший состав руководства. Есть бизнес, он тоже войдет в список. Составителям списка нужно было отчитаться – вот они и отчитались", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
eugen145
"Владимир Путин на встрече с доверенными лицами своего избирательного штаба пошутил на тему того, что его не включили в "кремлевский доклад" Минфина США. "Обидно"..".(с)

- Владимир Владимирович, это Песков всё, скрывает.. ))
17:39
30.01.2018
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Александр Васильев
Да нет, Владимир Владимирович!
Это список "Политбюро" , из школьной программы США!
17:14
30.01.2018
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