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Сенатор: перспективность "кремлевского доклада" – никакая

15:0930.01.2018
(обновлено: 15:47 30.01.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в ВашингтонеЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Фигуранты "кремлевского доклада" де-факто названы врагами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В эфире радио Sputnik сенатор Владимир Джабаров высказал мнение, что американцы не просчитали последствий.

Включенных в "кремлевский список" США российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США <…>. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", – сказал Песков.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
"Кремлевский доклад": на что рассчитывает Вашингтон

"Вся эта публикация связана с тем, что трудно пока ее понять, поэтому предстоит изрядно поработать, чтоб понять: "а" – какую-то мотивацию, "б" – причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", – добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что публикация может нанести "ущерб и имиджу, и реноме" российских предпринимателей и политиков. При этом он признался, что сам индифферентно относится к попаданию в перечень. 

Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" – список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
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В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, в список включили и всех федеральных министров, в том числе главу МИД Сергея Лаврова. Также в перечень внесли руководство президентской администрации, спикеров Госдумы и Совфеда, глав крупных госкомпаний.

В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что публикацией "кремлевского доклада" преследовались несколько целей.   

"Мне кажется, что здесь две цели. Главная цель – это взять всех "под прицел": российское политическое руководство, бизнес-элиту. Показать: мол, мы вас видим, знаем, и если предпримите шаги, которые будут вредить американцам, то сразу будете подвергнуты санкциям. Есть и менее значимая задача: конгресс США "жаждал крови", и для того, чтобы его успокоить, перечислили весь список российской элиты – мол, будьте довольны. Хотя я думаю, что конгресс этим не удовлетворится и, скорее всего, последует дальнейшее давление на исполнительную власть, чтобы продолжить политику санкций", – сказал Владимир Джабаров.

Вместе с тем, отметил он, американцы не просчитали последствий. 

"Думаю, что американцы плохо знают нашу российскую действительность. Они не понимают, что чем больше оказывают на нас давление, тем меньше будет для них положительного результата. Если они думают, что находящаяся "под прицелом" российская элита откажется от поддержки того курса, который сейчас проводится Россией, или попытается повлиять на изменение этого курса, то они глубоко ошибаются. Этого не произойдет. Думаю, что перспективность этого списка – никакая", – отметил сенатор. 

По его мнению, прослеживается желание США оказать влияние на предстоящие в России президентские выборы.

"Они внаглую пытаются повлиять на настроения наших избирателей, повлиять на нашу бизнес- и политэлиту, пытаются заставить нас поменять курс развития страны. Что это как не грубое вмешательство в дела государства", – заключил Владимир Джабаров.

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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Leonid
После народного волеизъявления 18 марта, большинство из этого списка, обязательно будут рассматриваться в нашей многострадальной стране уже не просто кандидатами, а подозреваемыми и обвиняемыми -со всеми вытекающими справедливыми последствиями.
15:58
30.01.2018
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