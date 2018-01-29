Политолог: заявление "великого" Винничука о русских классиках – смешное

Украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал это заявление.

Украинский писатель Юрий Винничук обрушился с критикой на классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина за то, что они, по его мнению, слишком многое в своих произведениях позаимствовали у других писателей.

В своей колонке на портале "Збруч" Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек "легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита". По мнению украинца, Булгаков набрал идей у разных авторов – Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка.

"Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии", – пишет Винничук.

По словам украинского литератора, многие классические стихотворения Пушкина – не более чем "перепевы" с иностранного языка.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал это заявление.

"Смешное заявление "великого" Винничука о классиках. Если уж на то пошло, то все гении, великие писатели "стоят на плечах" своих предшественников, и любое произведение украинской литературы – это, как правило, перепев русской литературы. Например, "Энеида" (Ивана) Котляревского – это, по сути, перевод на украинский язык поэмы писателя (Николая) Осипова. К слову, Пушкин и не скрывал, что учился, был взращен на французской поэзии, и, скажем, его "Песня западных славян" – это переложение текста песен Проспера Мериме. Винничук, наверное, будет удивлен, но многие считают, что "Кобзарь" Тараса Шевченко – это перепев "Песни западных славян" Пушкина. В отличие от Пушкина, Шевченко, по большому счету, только русским владел. Гете написал "Фауста", а до него "Трагическую историю доктора Фауста" написал Кристофер Марло. На этом основании Винничук напишет, что Гете – плагиатор? Но самое смешное: мало кто читал "великого" писателя Винничука, но кое-кто прочел, и Винничук был пойман на полном плагиате. В своей книге "Тайны львовского кофе" он целыми страницами переписал произведение российского писателя Николая Пучерова "Все о кофе". Так что Винничук – большой спец в плагиате, но только не в том смысле, в каком он себя хотел показать", – сказал Владимир Корнилов.

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