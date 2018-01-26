Аналитик о претензиях Варшавы к "Газпрому": полякам надо быть скромнее

Варшава хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как ФРГ, заявил в Давосе президент Польши Анджей Дуда. Это пожелание в эфире радио Sputnik прокомментировал аналитик Александр Разуваев.

Варшава хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия, заявил президент Польши Анджей Дуда во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

При этом он заверил, что Польша не выступает против российского топлива.

"Почему мы платим за газ больше, чем Германия?" – добавил Дуда.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у "Газпрома". Долгосрочный контракт на поставку газа с "Газпромом" истекает в 2022 году, Варшава считает его невыгодным. Страны Прибалтики и Польша традиционно говорят о необходимости ослабления "зависимости" от российского газа и необходимости диверсификации поставок топлива.

Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых десять миллиардов поставляет "Газпром".

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у Польши нет оснований претендовать на ценовые преференции при закупке российского газа.

"Германия как газовый хаб – это основной партнер "Газпрома" в Европе. Так сложилось исторически. И, конечно, поляки не могут претендовать на такие же условия. Поэтому им надо быть скромнее и покупать по той цене, которая есть. Цены на газ привязаны к ценам на нефть, нефть сейчас пошла вверх, значит, через какое-то время и газ подорожает. Вот пусть сейчас заполняют по максимуму свои газовые хранилища, чтобы потом меньше покупать уже по более высокой цене. Но, естественно, претендовать на какие-то преференции у них оснований нет", – считает Александр Разуваев.

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