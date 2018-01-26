Мнение: похоже, в британском Минобороны теперь работают "британские ученые"

В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы".
"Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк"", – сыронизировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", как, например, фотографии Вестминстерского аббатства или Биг-Бена.
Ранее глава британского Генштаба Николас Картер также предположил, что Россия может предпринять "враждебные действия" против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе.
В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло выразил ироничное отношение к "сенсационному открытию" британского министра обороны.
"Мы и так уже наслышаны о британских ученых, которые постоянно что-то изобретают. Сдается мне, что какая-то часть этих британских ученых делегировала своих представителей в Минобороны, поэтому они делают такие "сенсационные открытия" и озвучивают их политики такого высокого ранга. Это, видимо, распространяется, как инфекция. Эти ребята – большие оригиналы. А если говорить серьезно, то именно в этой части Европы наблюдается колоссальная антироссийская истерия. В той же Швеции постоянно "видят" российские подводные лодки. Для меня до сих пор является загадкой, почему они так сами себя запугивают и накручивают. Но факт налицо", – сказал Андрей Манойло.
Он также предположил, до какого момента будет продолжаться подобная антироссийская истерия.
"Вообще эта история, что некие подводные русские агенты исследуют кабели, по которым подается электричество, – не просто нелепая, она слишком сложная. Но эти страшилки закончатся только в тот момент, когда миф о "российской угрозе" перестанет работать. Потому что до тех пор, пока образ России как такого нового "агрессора", который угрожает абсолютно всем, не померкнет, не поблекнет, не рассеется, его будут эксплуатировать. Потому что "святое дело" попугать Россией. Раз уж американцы раскрутили этот образ, так что ж им не воспользоваться. А вдруг, британские налогоплательщики урежут финансирование королевского дома, и всю эту сумму дадут на какие-нибудь военные программы: сформируют, например, специальные "кабельные войска". И вот эти боевые "кабельные пловцы" будут там барражировать, рассекая просторы вселенной", – сыронизировал политолог.
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