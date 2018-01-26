Мнение: похоже, в британском Минобороны теперь работают "британские ученые"

В Минобороны РФ ответили на слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло также выразил ироничное отношение к "сенсационному открытию" Уильямсона.

В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы британского военного ведомства Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы".

Ранее в пятницу министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в интервью газете The Telegraph , что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей". По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми". В частности, Уильямсон считает, что целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, связывающие королевство с континентом.

"Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк"", – сыронизировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", как, например, фотографии Вестминстерского аббатства или Биг-Бена.

Конашенков добавил, что если Уильямсон пытается привлечь к себе внимание, то он далеко не первый министр обороны, который хочет "заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой". Однако, продолжил генерал, если "такие глупости" ему докладывает Генштаб, то "думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию".

Ранее глава британского Генштаба Николас Картер также предположил, что Россия может предпринять "враждебные действия" против инфраструктуры по обеспечению безопасности в Европе.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло выразил ироничное отношение к "сенсационному открытию" британского министра обороны.

"Мы и так уже наслышаны о британских ученых, которые постоянно что-то изобретают. Сдается мне, что какая-то часть этих британских ученых делегировала своих представителей в Минобороны, поэтому они делают такие "сенсационные открытия" и озвучивают их политики такого высокого ранга. Это, видимо, распространяется, как инфекция. Эти ребята – большие оригиналы. А если говорить серьезно, то именно в этой части Европы наблюдается колоссальная антироссийская истерия. В той же Швеции постоянно "видят" российские подводные лодки. Для меня до сих пор является загадкой, почему они так сами себя запугивают и накручивают. Но факт налицо", – сказал Андрей Манойло.

Он также предположил, до какого момента будет продолжаться подобная антироссийская истерия.

"Вообще эта история, что некие подводные русские агенты исследуют кабели, по которым подается электричество, – не просто нелепая, она слишком сложная. Но эти страшилки закончатся только в тот момент, когда миф о "российской угрозе" перестанет работать. Потому что до тех пор, пока образ России как такого нового "агрессора", который угрожает абсолютно всем, не померкнет, не поблекнет, не рассеется, его будут эксплуатировать. Потому что "святое дело" попугать Россией. Раз уж американцы раскрутили этот образ, так что ж им не воспользоваться. А вдруг, британские налогоплательщики урежут финансирование королевского дома, и всю эту сумму дадут на какие-нибудь военные программы: сформируют, например, специальные "кабельные войска". И вот эти боевые "кабельные пловцы" будут там барражировать, рассекая просторы вселенной", – сыронизировал политолог.

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