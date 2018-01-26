Экономист о расчетах Киева на новый транш: МВФ просто так деньги не раздает

Украина рассчитывает получить очередной транш МВФ до апреля этого года, заявил президент Петр Порошенко. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал сомнение по поводу выделения денег фондом.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна уже на 80% выполнила свои обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.

"Скрещиваю пальцы: до апреля у нас будет миссия и следующий транш. Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ", – заявил Порошенко в интервью агентству Bloomberg во время визита в швейцарский Давос.

Он добавил, что "правительство готово регулировать цены на газ".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 млрд долларов каждый. В 2018 году Киев рассчитывает получить от МВФ около 2 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал сомнение по поводу выделения очередного транша Киеву.

"Достаточно спорный момент, что они получат этот транш, поскольку у МВФ существуют достаточно серьезные претензии к Киеву. В частности, по условиям, которые украинские власти должны были выполнить в обмен на уже полученные средства. Те реформы, под которые выделялись деньги МВФ, мягко говоря, буксуют. А если смотреть правде в глаза, то они попросту не идут. Киевским властям сейчас не до реформ, да и не было никогда большого желания эти реформы проводить. Кроме того, уже накопленные задолженности сейчас вызывают серьезные опасения по поводу того, сможет ли Киев рассчитаться по этим долгам. А МВФ – это не та организация, которая просто так будет раздавать деньги", – сказал Игорь Ковалев.

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