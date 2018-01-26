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Мнение: российские спортсмены на Олимпиаде-2018 отстоят доброе имя страны

09:3526.01.2018
(обновлено: 10:38 26.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛоготип Олимпийских игр 2018 в ПхенчханеЛоготип Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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169 российских спортсменов включены в заявку на Олимпийские игры в Пхченчхане. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил уверенность в том, что наши спортсмены выступят достойно.

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пченчхане.

Талисманы зимних Олимпийских игр 2018 и зимних Паралимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мнение: в Пхенчхане наших спортсменов ждут с распростертыми объятиями
Всего в российскую заявку попали 169 спортсменов. Россияне посоревнуются в таких видах, как биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, женский и мужской хоккей и шорт-трек.

В российскую заявку не вошли ведущие спортсмены в различных видах спорта. Так, на Олимпиаде в Пхенчхане не выступят российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, известный шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, лыжник Сергей Устюгов и некоторые другие ведущие спортсмены из России.

Российские власти, комментируя неприглашение этих атлетов, выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Сборная не выступит в полном составе в связи с допинговым скандалом и приостановлением членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). В результате российские спортсмены, которым для участия в Олимпиаде было необходимо получить специальное приглашение от МОК, будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

В МОК рассказали, что при решении по приглашению российских спортсменов для участия на Олимпиаде-2018 учитывались 17 различных критериев.

Как отметил министр спорта России Павел Колобков, формулировки в этих критериях размыты. Он также анонсировал, что российская сторона намерена оспаривать эти критерии.

Логотип Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мы поддержим всех: и тех, кто поедет, и тех, кто нет, потому что это наши спортсмены, наша гордость. Это ведущие не только российские, но и мировые спортсмены. Мы будем бороться за их честное имя, правда на нашей стороне", — заявил он.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что в Пхенчхане Россию будет представлять рекордно малое количество спортсменов, но они покажут достойный результат.

"Этот список существенно меньше первоначального перечня спортсменов, которых планировала отправить наша страна – их было около 500. Поэтому на данной Олимпиаде нашу страну будет представлять рекордно малое количество спортсменов. Тем не менее, мы уверены в том, что даже в таком чрезвычайно усеченном составе наша сборная покажет достойный результат. И этот результат будет ответом тем недоброжелателям России, которые устроили этот политический цирк, и которые таким образом стремились продемонстрировать свое негативное отношение к России и лишить россиян и всех жителей мира, болеющих за спорт, возможности видеть наших спортсменов на Олимпиаде", — сказал Владимир Шаповалов.

Он отметил, что во время Олимпиады противоречия должны сглаживаться.

"Олимпиада – не просто крупнейшее спортивное состязание, но и мероприятие, к которому приковано внимание всего человечества, и которое призвано разрушать конфликтные ситуации и сложности между странами. Именно в честной борьбе, в достижении спортивных результатов проявляется воля всего человечества к миру. Спорт – это то, что должно скреплять мир в единое целое. К сожалению, сейчас мы видим обратную ситуацию. Тот политический заказ, который ряд сил на Западе вложил в травлю России как спортивной державы – это чрезвычайно неблаговидный поступок, потому что удар нанесен по простым болельщикам, по жителям не только России, но и других стран, которые лишены возможности увидеть лучших спортсменов. Конечно, Олимпиада очень потеряла в своей состязательности в силу того, что признанные лидеры в тех или иных видах спорта не принимают участия в Олимпиаде. Но я думаю, что наша спортивная делегация с честью отстоит доброе имя нашей страны и нашего спорта", — отметил Владимир Шаповалов.

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