Мнение: Порошенко боится прослыть "недостаточно антироссийским"

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе потребовал от журналистки, обратившейся к нему на русском языке, снять вышиванку. Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинский лидер повышает ставки в антироссийской риторике.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко порекомендовал журналистке, которая задала ему вопрос на русском языке, снять вышиванку. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что 24 января сотрудница неназванного СМИ спросила украинского президента: "Зачем вы приняли закон о войне?" Порошенко потребовал от женщины обратиться к нему по-украински и посоветовал ей "снять вышиванку".

В ответ на замечание, что глава государства прекрасно понимает русский язык, он ответил: "Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском".

После этого охрана попросила журналистку отойти от политика.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 24 по 26 января.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Порошенко повышает градус антироссийской риторики. И проявляется это не только в его поведении в Давосе.

"Ничего удивительного в действиях Петра Порошенко я не вижу. Порошенко в данный момент повышает ставки в антироссийской риторике. Мы это наблюдаем не только в Давосе. Это проявляется и в потакании экономическому удушению России со стороны Запада в части санкционного режима, в переговорном процессе по "Минску — 2", в риторике в ПАСЕ, в вопросе принятия закона о "деоккупации" (Донбасса. — Прим. ред.), где Россия признается "агрессором", в выведении всего этого на международные площадки", – сказал Никита Исаев.

По его мнению, Порошенко в определенной степени боится, что его сочтут "недостаточно антироссийским".

"Разумеется, вопрос на русском языке для него внутри политической площадки Украины может вызвать серьезные критические "стрелы" — то, что он недостаточно антироссийский. Поэтому, разумеется, подобные эскапады с его стороны являются естественными для сегодняшних отношений между Россией и Украиной", — считает Никита Исаев.

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