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Мнение: Порошенко боится прослыть "недостаточно антироссийским"

18:5625.01.2018
(обновлено: 20:49 25.01.2018)
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко в Давосе потребовал от журналистки, обратившейся к нему на русском языке, снять вышиванку. Политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинский лидер повышает ставки в антироссийской риторике.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко порекомендовал журналистке, которая задала ему вопрос на русском языке, снять вышиванку. Об этом сообщает ТСН

Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
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Отмечается, что 24 января сотрудница неназванного СМИ спросила украинского президента: "Зачем вы приняли закон о войне?" Порошенко потребовал от женщины обратиться к нему по-украински и посоветовал ей "снять вышиванку".

В ответ на замечание, что глава государства прекрасно понимает русский язык, он ответил: "Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском".

После этого охрана попросила журналистку отойти от политика.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 24 по 26 января.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Порошенко повышает градус антироссийской риторики. И проявляется это не только в его поведении в Давосе.

"Ничего удивительного в действиях Петра Порошенко я не вижу. Порошенко в данный момент повышает ставки в антироссийской риторике. Мы это наблюдаем не только в Давосе. Это проявляется и в потакании экономическому удушению России со стороны Запада в части санкционного режима, в переговорном процессе по "Минску — 2", в риторике в ПАСЕ, в вопросе принятия закона о "деоккупации" (Донбасса. — Прим. ред.), где Россия признается "агрессором", в выведении всего этого на международные площадки", – сказал Никита Исаев.

По его мнению, Порошенко в определенной степени боится, что его сочтут "недостаточно антироссийским".

"Разумеется, вопрос на русском языке для него внутри политической площадки Украины может вызвать серьезные критические "стрелы" — то, что он недостаточно антироссийский. Поэтому, разумеется, подобные эскапады с его стороны являются естественными для сегодняшних отношений между Россией и Украиной", — считает Никита Исаев.

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Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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aimo
Чудик. Что ему помешало ответить на вопрос, какая разница на каком языке он был задан. Ответил бы на украинском. Что по существу то? Не захотел отвечать, что опять поведут скот на убой в котлы?
"Снять вышиванку", это как я понял он женщину домогался или просто унижал? Как отреагируют на этот ныне модный "харасмент" европейские сми...
19:36
25.01.2018
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CерБ Б
Собралось общество больных на голову!
19:34
25.01.2018
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Владимир Головин
И Порошенко туда же!!! Надеюсь, Наиля сразу побежала заявлять о сексуальном домогательстве к ней со стороны Петро! Какая наглость, предложить раздеться прямо на международном форуме!!! Пётр Ал. думает, что станет ближе к западу, поучаствовав, как многие великие, в сексуальных скандалах. Давай, Наиля, поможем Пете!
19:29
25.01.2018
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sobolev
а в Голливуде за такое выгоняют
19:22
25.01.2018
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Андрей Вишневский
Любит Петя по тусовкам кататься,любит и заложить...
19:19
25.01.2018
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Николай Коба
Отойдите, а то укушу.
19:17
25.01.2018
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morpeh-84
Думаю, придёт час, когда его на чистом русском спросят: "Жить хочешь?" Интересно, ответит он или промолчит?..
19:16
25.01.2018
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baraybo
У г-на Порошенка все сильнее видна жовто-блакитная запасная хромосома.
Бед-да (с) др. Быков.
19:10
25.01.2018
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Седой Урал
Парашенка стелится перед нациками, а то они его заклюют как курицы забродившее пшено.
19:10
25.01.2018
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Владимир Никольский
Куда делся юмористический журнал "Крокодил" получились классные комиксы на парашенко.
19:10
25.01.2018
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