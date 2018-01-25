Военный эксперт: с "Арматой" в мире сравнивать нечего

Немецкая газета Bild составила список "супероружия", в который попали новейшие российские бомба и танк. Этот список в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор Мураховский.

Немецкая газета Bild составила список "супероружия современности", в который попали российские бомба и танк.

К супервооружениям издание относит авиационную вакуумную бомбу повышенной мощности, известную как "Отец всех бомб". Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд, а его взрывная сила сопоставима с атомной бомбой. При взрыве "Отец всех бомб" образует гигантский огненный шар, стирая в пыль и сжигая все вокруг. Однако, по мнению издания, российскому снаряду может составить конкуренцию американская "Мать всех бомб".

Также газета уделила внимание новейшему танку Т-14 "Армата", который назвала одним из наиболее эффективных. Российский танк быстрее американского "Абрамса" (80 километров в час против 64) и вооружен более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты радиусом действия в восемь тысяч метров.

Помимо этого, в список попали китайские ракеты DF-21D "Восточный ветер", немецкий танк "Леопард-2", израильская ПРО "Железный купол", американский авианосец класса "Нимиц", истребитель F-22 "Раптор" и бомбардировщик B-2 "Спирит".

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности.

"Наша авиабомба относится к классу объемно-детонирующих боеприпасов. Принцип ее действия – не тот, что у фугасных бомб, которые используют американцы. Поэтому действительно она хороша для разрушения инженерных сооружений, для поражения небронированной техники на открытой местности, для расчистки, например, площадок приземления вертолетов и решения тому подобных боевых задач… Если такую бомбу сбросить, например, на аэродром армейской или оперативно-тактической авиации вероятного противника, то фактически будет обеспечено поражение всех летательных аппаратов на этом аэродроме, даже если они будут под арочными укрытиями", – сказал Виктор Мураховский.

Он также разъяснил, почему, по его мнению, российский танк Т-14 "Армата" нельзя сравнивать с другими танками.

"Это машины совершенно разных поколений, принципиально разной компоновки. "Леопард-2" наследует компоновку, которая впервые была реализована в 1917 году, на французском танке "Рено FT". Она с тех пор так и называется – классическая компоновка танка. "Армата" – это машина принципиально иной компоновки, другого такого танка в мире нет и сравнивать с ним в этом смысле нечего", – считает Виктор Мураховский.

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