Мнение: в США сомневаются в успехе военной операции Турции в Африне

Вашингтон призывает Анкару ограничить военную операцию в сирийском Африне. В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов предположил, прислушается ли к этому турецкое руководство.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне, говорится в сообщении Белого дома.

"Он (американский президент — Прим.ред.) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.

Турецкие военные на прошлой неделе приступили к операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне, которые Анкара считает террористическими и которые поддерживает Вашингтон. Сирийские власти осудили действия турецких военных. В Дамаске отметили, что регион является неотъемлемой частью Сирии. Россия, в свою очередь, призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

Эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, с чем могут быть связаны заявления Дональда Трампа.

"Операция в Африне – это крайне сложный во всех отношениях проект, предпринятый турецкой стороной. Уже первый момент ее проведения продемонстрировал, что риски реальны, и серьезных перспектив без больших потерь, без приложения максимальных усилий со стороны турецких военных добиться не удастся. Это заставило многих политиков в регионе и за его пределами сомневаться в самой возможности турецкой стороны довести дело до конца. В этой связи заявления президента США отвечают этой конъюнктуре и призваны продемонстрировать миролюбивый настрой США как по отношению к курдам, так и по отношению к турецкой стороне. В нынешних условиях конфронтация между США и Турцией – это также определенный фактор, который не очень нравится Вашингтону. В долгосрочной политике Дональда Трампа одной из главных задач продолжает оставаться опора на старых союзников. Позиция Трампа понятная – он пытается восстановить отношения с Турцией и направить ее в то русло региональной политики, которое будет более выгодным для США", — сказал Григорий Лукьянов.

Вместе с тем, считает он, турецкая кампания в Африне продолжится.

"Рассчитывать на то, что Турция откажется от своих долгосрочных целей в Сирии и сирийских курдов, не приходится. Эрдоган поставил слишком много на этот проект, на то, чтобы убедить собственный народ и политическое руководство своей страны в том, что задача актуальна, она созрела, и откладывать решение курдской проблемы дальше невозможно. Поэтому можно предположить, что кампания продолжится", — отметил Григорий Лукьянов.

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