Мнение: европейцы против санкций, но США в этом вопросе "очень талантливы"

Согласно опросу "Sputnik.Мнения", значительная часть европейцев считают неприемлемыми санкции США против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с РФ. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство французов и немцев считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией.

Более половины французов и немцев (65% и 61% соответственно) считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой. В Великобритании этой же позиции придерживаются чуть менее половины опрошенных – 47%, а в Польше – 37%.

Противоположную точку зрения поддержали 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос проводился с 20 по 27 сентября 2017 года. В нем приняли участие 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает результаты опроса вполне закономерными.

"В странах с крупными экономиками в современной Европе население в большинстве своем выступает против санкций. Потому что санкции в первую очередь бьют по людям – по рабочим местам, по зарплатам. Поэтому такие данные – 65% (во Франции) и 61% (в Германии). Великобритания в большей степени ориентирована на экономическое сотрудничество с заокеанским партнером, на особые условия взаимодействия с США, поэтому здесь процент меньше. Но в целом этот опрос отражает недовольство населения Европы американскими санкциями, и это естественно. Потому что в этом смысле американцы по-своему очень талантливые люди. Они ввели санкции, которые им вреда не приносят, но зато приносят вред как Европе, так и России. То есть тем двум экономическим и политическим центрам, которые в принципе могут соперничать с Соединенными Штатами", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

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