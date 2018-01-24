Востоковед о турецкой операции в Сирии: курды неплохо организованы

Турция расширит операцию "Оливковая ветвь" на всю границу с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Планы турецкого руководства в эфире радио Sputnik оценил востоковед Юрий Зинин.

Турция расширит операцию против "террористов" на всю границу с Сирией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией – ред.) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", – сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Анкара с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

Через два дня после начала военных действий Эрдоган заявил, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Он также отмечал, что действия Турции направлены не против курдов, а против создания террористического коридора.

Дамаск осудил турецкое вторжение и обвинил Анкару в поддержке террористов. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

Планы турецкого руководства в эфире радио Sputnik оценил ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин.

"Еще до начала операции Эрдоган намекал на то, что она может затронуть не только Африн, но, например, и соседний город Манбидж и так далее. По всей видимости, сейчас мы имеем дело с желанием показать дальнейшие ходы развития этой операции. Хотя до сих пор нет четких данных, как происходит вторжение, насколько оно успешно, какое оказывается сопротивление. Видимо, нужно подождать, чтобы понять, сумеют ли турецкие войска преодолеть естественное сопротивление курдов, которые неплохо организованы, имеют опыт боевых действий, а также располагают оружием, которые им поставляли США", – считает Юрий Зинин.

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