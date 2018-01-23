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Политолог об отказе Киева забрать технику из Крыма: случился бы казус

09:2823.01.2018
(обновлено: 11:12 23.01.2018)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкУкраинская военная техникаУкраинская военная техника
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Украина отклонила предложение России о возвращении боевой техники из Крыма. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik объяснил, что, по его мнению, не устраивает Киев.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и возвращения с полуострова военной техники.

"Есть ключевая конвенция 1907 года, Гаагская конвенция, 53-я статья, где написано, что оружие должно возвращаться после установления мира. У нас нет никакого диалога ни по каким вопросам, которые касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу либо политическую, либо юридическую позицию", — сказал Климкин на пресс-конференции.

Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Украина ищет причину, чтобы не забирать свою "боевую мощь" из Крыма
Он также отметил, что никаких официальных нот с предложением возвращения военной техники Украина не получала.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые Россия готова помочь транспортировать в Одессу, а оттуда их могут забрать украинские военные.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал нежелание Киева забирать свою военную технику.

"Все, что имело смысл забрать, они вывезли уже несколько лет назад. А если бы начали забирать сейчас, случился бы казус. Они буквально на днях в очередной раз назвали Россию "страной-агрессором" — и теперь будут оттуда вывозить военную технику? Их устраивало, что они могут говорить, что у них что-то отобрали. Но когда вопрос переходит в практическую плоскость, это часто ставит Киев в тупик. Мы видим уже не в первый раз, что там сейчас путаница во многих законах и заявлениях. Сейчас украинское руководство само не знает, чего хочет, не знает, как формулировать свои требования и пожелания. И наверное, таких "чудес" будет еще немало. Можно послушать любое выступление Порошенко — он уже путает показания, кто агрессор, кто на кого нападает. В ситуации с техникой им просто нужен был повод, а когда говорят: мы вас услышали, можем сделать так, как вы хотели, они теряются в такой ситуации", — сказал Александр Дудчак.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе голосования 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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Комментарии
17 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Технику не забирают... А гастарбайтеров заберёте? или это типа пленные узники "великой войны"? ))
09:53
23.01.2018
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Геннадиюс Гордеевас
А шо, на Украине уже не соритрают металлолом? А из чего они делают свои чудо-овновооружения? Из овна? Понятно, что технологии поменялись, и из овна делать проще, чем из металла, но экономить ведь надо - железо и в Африке железо, а овно, сколько его не произведи (даже страной-рекордсменом), всё-таки овно.
10:16
23.01.2018
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