Политолог: "шантажируя в угаре" ПАСЕ, Киев не учел всех факторов

Представители Украины выступили против создания комитета ПАСЕ с участием РФ. Кроме того, украинская сторона обещает блокировать невыгодные ей решения. Политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные заявления навредят самому Киеву.

Делегация Украины намерена на заседании ПАСЕ выступить против проведения заседания ad-hoc комиссии с участием представителей РФ, заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Наша делегация будет бороться против создания этого ad-hoc комитета и будем поднимать вопрос, что приглашение россиян… – это недопустимо", – заявил Гончаренко.

В понедельник в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ, в рамках которой 23 января пройдет заседание созданной в декабре прошлого года ad-hoc комиссии Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи на основе доклада итальянца Микелле Николетти, которого Парламентская ассамблея Совета Европы в понедельник утвердила в качестве нового председателя.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. Вместе с тем на прошлой неделе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев впервые с момента кризиса 2016 года примут участие в заседании подкомиссии.

В свою очередь, депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт", вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский заявил, что Киев будет блокировать решения в Ассамблее после избрания нового президента организации, если они будут не в поддержку Украины.

"Николетти – представитель социалистической группы в Парламентской ассамблее Совета Европы", – напомнил Логвинский в эфире телеканала "112 Украина", заявив в связи с этим, что он "имеет определенную приверженность" к делегации Российской Федерации.

Ранее Николетти выразил сожаление в связи с решением России не направлять делегацию на зимнюю сессию Ассамблеи. Тем не менее, по его словам, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии "со всеми ценностями и обязательствами".

Координатор Экспертного совета клуба "Российский парламентарий", политолог Виталий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления украинской стороны.

"ПАСЕ – структура достаточно формализованная, и она работает по четко определенному плану, повестка дня тщательно готовится, согласуется между всеми заинтересованными сторонами. В принципе примерно понятна позиция Киева, который недавно принял закон, объявляющий Россию "агрессором". Но надо понимать ментальность европейцев, они достаточно четко разделяют вопросы идеологические и вопросы процедурные. А Киев в данном случае в некоем угаре от чрезмерной политизации нарушил границу рациональности в плане деятельности ПАСЕ", – сказал Виталий Журавлев.

По его мнению, Киев шантажирует ПАСЕ в расчете на политические дивиденды, однако все может обернуться против него самого.

"Заявление имеет антироссийскую направленность, и, естественно, Киев думает, что сможет получить здесь какие-то политические баллы, информационные, пропагандистские. Возможно, те, кто выдвигал эту инициативу, полагают, что они располагают некоей доброжелательностью со стороны Европы, США и кого-то еще к Украине. Но, на мой взгляд, они здесь не учитывают всех сопутствующих факторов, и мешают политику с процедурой. И, конечно, шантаж, а это действительно определенный шантаж со стороны Украины, встретит осуждение и непонимание в ПАСЕ. И я думаю, что в конечном итоге эта инициатива Украины нанесет ей больше вреда в политическом и дипломатическом плане, чем политических дивидендов, на которые они (представители Киева – ред.) рассчитывали первоначально", – считает политолог.

РФ с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе, идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

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