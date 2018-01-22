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Мнение: террористы в Сирии теперь "работают" не только по сирийским военным

10:3522.01.2018
(обновлено: 11:02 22.01.2018)
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© AP Photo / Edlib News Network ENNБоевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции ИдлибБоевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб
© AP Photo / Edlib News Network ENN
Сирийская армия начала ликвидацию группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибе, сообщили в Минобороны РФ. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил, что Идлиб является последним серьезным оплотом, где укрепились террористы.

Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения начали операцию против террористов "Джебхат ан-Нусры"* в восточной части провинции Идлиб, сообщили в российском Минобороны.

Сирийская армия взяла в окружение более 1500 боевиков и приступила к их ликвидации. У террористов есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

Американские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Широкомасштабное наступление в провинции Идлиб началось в начале января. За прошедшие сутки подразделения сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела продвинулись на шесть километров на север от аэродрома Абу-Духур, который был под контролем террористов с сентября 2015 года.

От боевиков освободили 24 населенных пункта.

От Абу-Духура до города Идлиб – главного оплота "Джебхат ан-Нусры"* – остается менее 40 километров.

В эфире радио Sputnik директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков отметил, что сирийские правительственные войска ведут планомерную работу по уничтожению террористов.

"Продолжается последовательная деятельность сирийских правительственных сил по уничтожению террористических группировок на территории страны. Последним самым серьезным оплотом из оставшихся точек, где укрепились боевики, является провинция Идлиб. Именно там сосредоточены не только представители так называемой оппозиции, но и откровенные террористы в лице "Джебхат ан-Нусры"*. Но боевики довольно давно там находятся и подготовились к неизбежной операции сирийских военных. Они продолжают получать помощь, в том числе военную, от самых разных внешних игроков. Поэтому наступление сирийских военных идет не так быстро, как это могло бы быть", – сказал Дмитрий Егорченков.

Ко всему прочему, по его словам, в регионе началась борьба террористов между собой.

"Боевики еще способны сопротивляться. При этом они работают и по сирийским военным, и вступают в прямые боестолкновения с другими отрядами оппозиции и террористическими организациями, которые находятся в регионе. Там происходит процесс фактически дележа оставшихся ресурсов, на которые могут рассчитывать террористы", – сказал эксперт.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
rudakovvladi
А кто накажет тех, кто снабжал и снабжает террористов?
11:35
22.01.2018
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swkssСлавян
Славян, ты же ещё живой)
12:13
22.01.2018
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