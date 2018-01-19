"Токсичная идея". Политолог о переносе переговоров по Украине из Минска

В Кремле прокомментировали идею перенести переговоры по Украине из Минска. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что перенос минских переговоров куда-либо еще лишь осложнит поиск путей выхода из сложившейся в Донбассе ситуации.

Место переговоров по урегулированию на востоке Украины, которые проходят в Минске, не имеет большого значения, главное – соблюдение Минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения – первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности Минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату", собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом", – заявил Песков журналистам, подчеркнув, что сторонами конфликта в данной ситуации являются Киев и самопровозглашенные республики Донбасса.

Политолог Александр Асафов считает, что переносить переговоры по урегулированию в Донбассе из Минска куда-либо еще, по крайней мере, нецелесообразно.

"На самом деле, конечно, место переговоров, кроме такого нового исторического значения, не имеет. Но я думаю, что нецелесообразно переносить "Минск" куда-либо еще, поскольку Минск – удобная точка, в том числе, и для украинских представителей, которые, правда, занимаются в основном имитацией и блокированием. Но, тем не менее, перенос минских переговоров куда-либо еще, например, по прихоти Трампа, приведет к новой череде согласований и появлению новых "окон возможностей" для украинской стороны блокировать "Минск". Поэтому я рассматриваю любые предложения – об изменении формата, о переносе переговоров куда-либо еще, о добавлении новых участников – как достаточно токсичные, которые вызовут еще большие затруднения в работе минской группы", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

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