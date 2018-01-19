Военный эксперт: в США считают С-400 опасными? Огорчу их еще больше

СМИ назвали ЗРК С-400 видом вооружений, которое меняет "правила игры". Публикацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Издание National Interest рассказало, почему США стоит опасаться российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф".

Как отмечает издание, С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, NI называет четыре такие ракеты, дальность полета которых достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские "Пэтриот", как пишет издание, способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров. Во-вторых, National Interest отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. Издание пишет, что подобная ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей.

Как отмечает один из ведущих военных экспертов Карло Копп, С-400 можно оснастить специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35.

При этом издание подчеркивает, что разработка С-400 позволяет России иметь относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей.

Эксперты также отмечают, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО.

С-400 также могут сбивать баллистические ракеты, что, по мнению экспертов, стало основным доводом в намерении Саудовской Аравии приобрести этот ЗРК.

В целом National Interest называет настоящим прорывом заключение контрактов между Россией и некоторыми странами-участницами НАТО (Греция и Турция), а также традиционными партнерами США по линии ВТС (Саудовская Аравия и ОАЭ) на поставку военной техники.

Резюмируя, издание сетует на отсутствие обеспокоенности в американских высших кругах в связи с растущим интересом к российским С-400 в мире.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что российская ЗРК С-400 является уникальным оружием, которое по своим тактико-техническим характеристикам не имеет равных в мире. И это известно уже давно.

"Запад уже не однажды, хоть и сквозь зубы, признавал это. У С-400 есть уникальная особенность: система может одновременно отслеживать больше 60 целей. Если даже рой ракет, беспилотников, самолетов противника будут идти на матушку-Россию, то "глаза" С-400 все это увидят, и сама автоматика определит, какая ракета наиболее подходящая для этой цели. Если характеризовать С-400 в целом, то в этой системе заложено все лучшее, что есть сегодня у нашего оборонного комплекса: двигатели, системы наведения, уникальная радиолокационная станция. И я должен огорчить Запад еще больше, потому что на подходе комплекс С-500, который уже долгое время испытывается, и есть позитивные шаги. Если еще появится и С-500, то тогда можно с уверенностью говорить, что ни одна страна в мире не имеет таких надежных систем противовоздушной обороны. Наши воздушно-космические силы получают очень серьезный "меч"", – сказал Виктор Баранец.

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