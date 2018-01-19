РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Военный эксперт: в США считают С-400 опасными? Огорчу их еще больше

14:0319.01.2018
(обновлено: 14:04 19.01.2018)
011310
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СМИ назвали ЗРК С-400 видом вооружений, которое меняет "правила игры". Публикацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Издание National Interest рассказало, почему США стоит опасаться российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф". 

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Гарантия контроля". Эксперт об усилении дивизиона С-400 в Крыму
Как отмечает издание, С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Во-первых, российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности. В частности, NI называет четыре такие ракеты, дальность полета которых достигает 40, 120, 250 и 400 километров соответственно. Американские "Пэтриот", как пишет издание, способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров. Во-вторых, National Interest отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. Издание пишет, что подобная ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей.

Как отмечает один из ведущих военных экспертов Карло Копп, С-400 можно оснастить специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35.

При этом издание подчеркивает, что разработка С-400 позволяет России иметь относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей.

Эксперты также отмечают, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. 

С-400 также могут сбивать баллистические ракеты, что, по мнению экспертов, стало основным доводом в намерении Саудовской Аравии приобрести этот ЗРК. 

Зенитная ракетная система С-400 Триумф на полигоне
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
"Важная сделка". Эксперт прокомментировал соглашение с Турцией по С-400
В целом National Interest называет настоящим прорывом заключение контрактов между Россией и некоторыми странами-участницами НАТО (Греция и Турция), а также традиционными партнерами США по линии ВТС (Саудовская Аравия и ОАЭ) на поставку военной техники.

Резюмируя, издание сетует на отсутствие обеспокоенности в американских высших кругах в связи с растущим интересом к российским С-400 в мире.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что российская ЗРК С-400 является уникальным оружием, которое по своим тактико-техническим характеристикам не имеет равных в мире. И это известно уже давно.

"Запад уже не однажды, хоть и сквозь зубы, признавал это. У С-400 есть уникальная особенность: система может одновременно отслеживать больше 60 целей. Если даже рой ракет, беспилотников, самолетов противника будут идти на матушку-Россию, то "глаза" С-400 все это увидят, и сама автоматика определит, какая ракета наиболее подходящая для этой цели. Если характеризовать С-400 в целом, то в этой системе заложено все лучшее, что есть сегодня у нашего оборонного комплекса: двигатели, системы наведения, уникальная радиолокационная станция. И я должен огорчить Запад еще больше, потому что на подходе комплекс С-500, который уже долгое время испытывается, и есть позитивные шаги. Если еще появится и С-500, то тогда можно с уверенностью говорить, что ни одна страна в мире не имеет таких надежных систем противовоздушной обороны. Наши воздушно-космические силы получают очень серьезный "меч"", – сказал Виктор Баранец.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена