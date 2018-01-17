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Мнение: США в вопросе поставок Украине Javelin прибегнут к "уловке"

17:3317.01.2018
(обновлено: 19:01 17.01.2018)
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© Фото : MoD/Crown copyright 2015 Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС СШАПротивотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
В Генштабе ВСУ заявили о подготовке к принятию на вооружение американских комплексов Javelin. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что пока США осторожничают в вопросе поставок Киеву летального оружия, но лишь публично.

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил во вторник в Брюсселе, что украинские вооруженные силы разрабатывают меры с целью принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.

Снайперская винтовка Truevelo SR 20x110mm (ЮАР)
© Фото : Truvelo Armoury
Мнение: американское оружие не несет мира на Украину
"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие… Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", – цитирует слова Муженко агентство "Укринформ". Он уточнил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса ее передачи.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что США пока осторожничают с поставками Киеву летального оружия. Однако, по мнению политолога, этот вопрос практически решен.

"Здесь гораздо важнее политическая сторона вопроса. Великие державы с осторожностью относятся к вопросам, связанным с вооружениями. Например, в свое время поставки Соединенными Штатами (ПЗРК) "Стингеров" афганским моджахедам очень серьезно повлияли на ход военного конфликта в Афганистане. То же примерно сейчас происходит в Сирии, когда у так называемой оппозиции появляются высокотехнологичные средства, это сразу резко обостряет ситуацию. Это все прекрасно понимают. Поэтому и в данном случае США осторожничают публично. Но на самом деле, на мой взгляд, они пойдут на этот шаг, хотя, скорее всего, формально, в каких-то ограниченных масштабах. При этом будут говорить, что предоставят эти комплексов только в оборонительных целях. Ведь это обычная американская уловка", – сказал Алексей Подберезкин.

По его мнению, поставка Киеву американского вооружения приведет к резкому обострению ситуации на юго-востоке Украины.

"Предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin, конечно, будет означать резкое ухудшение ситуации на восточном фронте Украины. Потому что те бронетанковые средства, которые есть у ополченцев, они, конечно, не предназначены для борьбы с новейшими технологическими вооружениями типа Javelin. То есть у них (ополченцев) нет средств защиты от таких комплексов. Хотя, правда, есть надежда, что украинская армия как всегда просто втихую продаст какое-то их количество ополченцам", – отметил политолог.

Американские и украинские военные во время учений во Львовской области
© AP Photo / Evgeny Kraws
Эксперт о поставках оружия Киеву: США пока нужен управляемый конфликт
РФ неоднократно предостерегала Запад от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации Минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

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tomcats
Как говорил Глеб Жиглов - "значится так тому и быть". Дончанам поставить Мсту с Краснополем и корабль в аренду с Калибрами. "Служите братья!" (с)
17:53
17.01.2018
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stop34
Даже если не продадут, то Россия подарит "трофейные" Javelin ополченцам. Потом докажи, что не хохлы впарили.
17:51
17.01.2018
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