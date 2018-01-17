Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил во вторник в Брюсселе, что украинские вооруженные силы разрабатывают меры с целью принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.
Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что США пока осторожничают с поставками Киеву летального оружия. Однако, по мнению политолога, этот вопрос практически решен.
"Здесь гораздо важнее политическая сторона вопроса. Великие державы с осторожностью относятся к вопросам, связанным с вооружениями. Например, в свое время поставки Соединенными Штатами (ПЗРК) "Стингеров" афганским моджахедам очень серьезно повлияли на ход военного конфликта в Афганистане. То же примерно сейчас происходит в Сирии, когда у так называемой оппозиции появляются высокотехнологичные средства, это сразу резко обостряет ситуацию. Это все прекрасно понимают. Поэтому и в данном случае США осторожничают публично. Но на самом деле, на мой взгляд, они пойдут на этот шаг, хотя, скорее всего, формально, в каких-то ограниченных масштабах. При этом будут говорить, что предоставят эти комплексов только в оборонительных целях. Ведь это обычная американская уловка", – сказал Алексей Подберезкин.
По его мнению, поставка Киеву американского вооружения приведет к резкому обострению ситуации на юго-востоке Украины.
"Предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin, конечно, будет означать резкое ухудшение ситуации на восточном фронте Украины. Потому что те бронетанковые средства, которые есть у ополченцев, они, конечно, не предназначены для борьбы с новейшими технологическими вооружениями типа Javelin. То есть у них (ополченцев) нет средств защиты от таких комплексов. Хотя, правда, есть надежда, что украинская армия как всегда просто втихую продаст какое-то их количество ополченцам", – отметил политолог.
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