Экономист: цель заявления посла ЕС – не только критика властей Украины

Посол ЕС считает, что блокада Донбасса ослабила экономику Украины. Экономист Никита Исаев в эфире радио Sputnik прокомментировал данное заявление.

Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что торговая блокада Донбасса со стороны Киева ослабила украинскую экономику.

"Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики", – цитирует Мингарелли информационное агентство УНИАН.

По данным Нацбанка Украины, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в 1,8 млрд долларов в 2017 году и может составить 0,5 млрд долларов в 2018 году.

В начале 2017 года украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта 2017 года полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до возвращения предприятий под украинскую юрисдикцию.

В эфире радио Sputnik лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев высказал мнение, что в ЕС, делая такие заявления, пытаются переложить с себя ответственность за несостоявшиеся экономические реформы на Украине.

"Донецкий бассейн, который сосредотачивает национальные блага Украины, является принципиальной составляющей экономики страны. Блокирование всех торговых путей снизило возможности украинской экономики. В итоге – падение ВВП, объемов торговли и курса гривны. Европейцы констатируют достаточно естественную вещь, пытаясь при этом оправдывать себя как организаторов экономических реформ на Украине, которые были запущены, но не реализованы. Поэтому думаю, что это заявление направлено не только на критику украинских властей – экономических и политических. Это еще и желание снять с себя ответственность за провал экономических реформ на Украине", – сказал Никита Исаев.

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