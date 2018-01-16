Военный политолог о полете Ту-160: на Западе создают шумиху для обывателя

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны РФ.
Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31. Полет продолжался более 13 часов. Экипажи стратегических ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – добавили в министерстве.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии. Ведомства государств подтвердили, что ракетоносцы не нарушали границ их воздушного пространства. При этом британское Минобороны заявило, что истребители Typhoon поднялись в воздух, так как экипажи Ту-160 не отвечали на запросы наземных служб.
Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
"Выполнение планового задания нашими самолетами не нарушает ничьих границ, не нарушает международное право. Желание Великобритании и Бельгии выйти на сопровождение продиктовано их стремлением подчеркнуть боеготовность своих ВВС, а также отметить некую якобы агрессивность с нашей стороны. Обычно факты такого сопровождения на Западе активно интерпретируют в информационном пространстве, подчеркивая при этом якобы агрессивное поведение российских ВКС. Плановые полеты наших самолетов они пытаются превратить в повод для информационной русофобской шумихи для своего обывателя", – считает Андрей Кошкин.
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