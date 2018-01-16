Военный политолог о полете Ту-160: на Западе создают шумиху для обывателя

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Минобороны. Реакцию Запада на такие полеты в эфире радио Sputnik проанализировал военный политолог Андрей Кошкин.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны РФ.

Самолеты сопровождали экипажи истребителей МиГ-31. Полет продолжался более 13 часов. Экипажи стратегических ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе.

В ведомстве рассказали, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", – добавили в министерстве.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии. Ведомства государств подтвердили, что ракетоносцы не нарушали границ их воздушного пространства. При этом британское Минобороны заявило, что истребители Typhoon поднялись в воздух, так как экипажи Ту-160 не отвечали на запросы наземных служб.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"Выполнение планового задания нашими самолетами не нарушает ничьих границ, не нарушает международное право. Желание Великобритании и Бельгии выйти на сопровождение продиктовано их стремлением подчеркнуть боеготовность своих ВВС, а также отметить некую якобы агрессивность с нашей стороны. Обычно факты такого сопровождения на Западе активно интерпретируют в информационном пространстве, подчеркивая при этом якобы агрессивное поведение российских ВКС. Плановые полеты наших самолетов они пытаются превратить в повод для информационной русофобской шумихи для своего обывателя", – считает Андрей Кошкин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.