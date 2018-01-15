"Защита чести и достоинства РФ". Политолог о мерах против чиновников WADA

Россия может ввести санкции в отношении ряда функционеров WADA после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников высказал мнение по поводу такой меры.

Россия может ввести санкции в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) после Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова.

Как отмечается в материале, ограничительные меры могут быть приняты в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

Источники издания уточнили, что речь идет "о почти десятке человек", а также добавили, что среди них есть граждане США и Великобритании. Кроме того, в Совете Федерации "Известиям" сообщили, что изучат вопрос возможной причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной МОК, используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной", – сказал сенатор.

Два информированных парламентских источника, принимавших участие в собрании 12 декабря, рассказали газете, что речь может идти о персональных мерах, в частности возбуждении дел, в том числе уголовных, и ограничении въезда на территорию РФ. По словам собеседников, речь идет не только об отдельных чиновниках WADA, а о людях, которые так или иначе принимали участие в деятельности, которая привела к санкциям в отношении российских спортсменов.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске "чистых атлетов" из РФ на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу возможных санкций РФ в отношении ряда функционеров WADA.

"Это действительно защита чести и достоинства России, чести и достоинства российских спортсменов. Любые незаконные действия против нашей страны не могут оставаться без ответа – и в этом случае Россия намерена использовать весь комплекс мер, которые есть в ее распоряжении. И понятно, что в данной ситуации мы показываем нашу реакцию на действия функционеров WADA, но это сигнал и всем остальным, что Россия никогда не будет оставлять незамеченными подобные действия", – сказал Дмитрий Солонников.

По его словам, эти шаги против отдельных функционеров WADA не будут означать, что Россия прерывает контакты с этой организацией как таковой.

"Россия полностью согласилась с замечаниями, которые были высказаны, согласовала (с МОК) свое участие в Олимпиаде (в Пхенчхане) на основании принятых в отношении России несправедливых дискриминационных мер. Россия полностью сотрудничает с WADA. Но одно дело – сотрудничать с организацией, другое дело – выявлять в этой организации лиц, которые принципиально настроены враждебно по отношению к России. Это два разных процесса", – считает Дмитрий Солонников.

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