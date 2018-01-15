Депутат ГД: "песнь про возвращение Крыма" Порошенко в Майами будет петь

Петр Порошенко заявил, что в Донецке, Луганске и Крыму обязательно зазвучит украинский гимн. Заявление президента Украины прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что в Донецке, Луганске и Крыму обязательно будет звучать украинский гимн. Так он прокомментировал в фейсбуке ролик, в котором запечатлены поющие украинский гимн дети.

"Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе…", — написал он.

Позже украинский президент пояснил, что его пост в фейсбуке навеян 26-летием музыкальной редакции национального гимна страны.

Заявление президента Украины прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Крым и Севастополь застыли в ожидании и превратились в слух, чтобы не пропустить мотив украинского гимна, ведь военного парада войск Украины не дождались, желто-голубых флагов над городами полуострова тоже — остается музыка. Впрочем,у крымчан нет отторжения украинского гимна, если он звучит на официальных приемах и прочих протокольных мероприятиях. А вот желание навязать его вместо всей остальной музыки, что называется, "не ко двору". В какой-то мере я понимаю Порошенко, главная его задача — не дать потухнуть огоньку крымской надежды в груди "щирых" патриотов. А там, как говорится, при удобном случае, под конец президентства можно махнуть к Яценюку в Майами и оттуда в унисон фальшивым контральто распевать "песнь про возвращение Крыма". Радует одно — про завоевание полуострова украинский президент уже не говорит", — заключил Руслан Бальбек.

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