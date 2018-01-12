"Баланс интересов". Эксперт о поставках российского газа в Европу

В Оксфордском институте энергетических исследований отметили выбор ЕС в пользу российского газа. В эфире радио Sputnik эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач прокомментировал этот вывод.

Европейский рынок, несмотря на политические установки институтов Евросоюза, сделал выбор в пользу российского природного газа, считает эксперт Оксфордского института энергетических исследований Тьерри Брос.

"Шизофрения разделяет дипломатию и рынок в Европе. Рынок выбирает самый дешевый для производства и доставки в Европу газ, и это российский газ. Европа говорит, что она слишком зависима (от российского газа – ред.), однако ничего не было сделано, чтобы изменить это", – приводит слова эксперта телерадиокомпания RTL

Что касается ставки ЕС на альтернативные источники поставок газа в страны-члены сообщества, то, как отмечает эксперт, это неминуемо сопряжено с дополнительными расходами. "Вопрос в том, кто будет за это платить?", – подчеркивает Брос.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik подверг критике звучащие в Европе утверждения о "слишком большой зависимости" от российских поставок газа.

"Разговоры о зависимости в данном случае совершенно неконструктивны и неадекватны ситуации, потому что в сфере торговли газом это состояние можно охарактеризовать как взаимная зависимость. Мы связаны дорогостоящей газотранспортной инфраструктурой. И в той мере, в которой потребитель зависит от поставок газа, в той же мере поставщик газа зависит от покупателя. Здесь есть определенный баланс интересов, и он идет на пользу обеим сторонам. Кроме того, доля российского газа на рынке ЕС хотя и внушительная, но она все равно не выглядит критической. Приведу пример. На рынке Турции доля российского газа превышает 50%, но, несмотря на сложные политические отношения, имевшие место в нашей недавней истории, со стороны РФ как поставщика никаких шагов, которые были бы использованы как инструмент давления на Турцию, предпринято не было. Потому что мы прекрасно понимаем, что партнерство, учет интересов между поставщиком и потребителем является важным условием продолжения сотрудничества на длительную перспективу", – сказал Алексей Гривач.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее сообщил, что российский концерн увеличил по сравнению с 2016 годом экспорт газа в Европу на 8,1% – до 193,6 млрд кубометров. Импорт российского газа в прошлом году увеличили, в частности, страны Северно-Западной и Центральной Европы.

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