Политолог: истории о "русских хакерах" и Олимпиаде США готовят про запас

Американская компания по кибербезопасности ThreatConnect заподозрила хакерскую группу Fancy Bears в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США USADA и Олимпийский совет Азии (OCASIA). Об этом сообщается на сайте компании.
В заявлении утверждается, что адреса якобы были зарегистрированы в декабре 2017 года. В ThreatConnect считают, что они могут быть использованы для спланированных кибератак против этих или сторонних организаций.
Ранее группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears "преступной организацией".
В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин предположил, для чего могут использоваться новые обвинения.
"Думаю, что такого рода информационные вбросы со стороны США – это дополнительная подготовка к будущему возможному давлению на Россию. США позиционируют любые хакерские группы либо как российские, либо как китайские или северокорейские – в зависимости от того, на кого необходимо в данный момент сделать информационный "накат". Поэтому, скорее всего, видя свои успехи в давлении на международные спортивные организации, США готовят про запас какие-то дополнительные возможности сказать, мол, смотрите, опять русские хотят влезть в международные допинговые спортивные организации, чтобы что-то там скорректировать в отношении своих спортсменов. Причем, это может быть группа, которая нанята самими США, чтобы что-то сделать, а потом обвинить нашу сторону. Такого рода вбросы продолжают дополнять информационную повестку дня, продолжают "доказывать" мировому сообществу слухи в отношении каких-то хакеров, которые заранее подозреваются в связях с Россией", — сказал Михаил Смолин.
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