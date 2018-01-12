Политолог: истории о "русских хакерах" и Олимпиаде США готовят про запас

Американские эксперты заподозрили "русских хакеров" в подготовке к Олимпиаде-2018. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин предположил, для чего могут использоваться новые обвинения.

Американская компания по кибербезопасности ThreatConnect заподозрила хакерскую группу Fancy Bears в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США USADA и Олимпийский совет Азии (OCASIA). Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении утверждается, что адреса якобы были зарегистрированы в декабре 2017 года. В ThreatConnect считают, что они могут быть использованы для спланированных кибератак против этих или сторонних организаций.

Представители компании подчеркивают, что нехватка информации не позволяет им "утверждать, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировкой Fancy Bears". Свои выводы специалисты основывают на косвенных признаках — похожие методы использовались группой в 2016 году, когда хакерам удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.

Ранее группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears "преступной организацией".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин предположил, для чего могут использоваться новые обвинения.

"Думаю, что такого рода информационные вбросы со стороны США – это дополнительная подготовка к будущему возможному давлению на Россию. США позиционируют любые хакерские группы либо как российские, либо как китайские или северокорейские – в зависимости от того, на кого необходимо в данный момент сделать информационный "накат". Поэтому, скорее всего, видя свои успехи в давлении на международные спортивные организации, США готовят про запас какие-то дополнительные возможности сказать, мол, смотрите, опять русские хотят влезть в международные допинговые спортивные организации, чтобы что-то там скорректировать в отношении своих спортсменов. Причем, это может быть группа, которая нанята самими США, чтобы что-то сделать, а потом обвинить нашу сторону. Такого рода вбросы продолжают дополнять информационную повестку дня, продолжают "доказывать" мировому сообществу слухи в отношении каких-то хакеров, которые заранее подозреваются в связях с Россией", — сказал Михаил Смолин.

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