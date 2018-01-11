"Пентагону нужны легенды". Военный эксперт о программе США по подлодкам

Счетная палата США заподозрила Пентагон в искажении данных о подлодках нового поколения. В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин назвал американский ВПК "бизнесом для всех".

Пентагон недооценил риски, связанные с новейшими подлодками класса "Колумбия", говорится в отчете Счетной палаты. Военное ведомство отвергает заявления аудиторов, пишет Warrior Maven

Отмечается, что в докладе ставятся под сомнение заявленные технические характеристики подлодок, а также стоимость производства и сроки взятия их на вооружение. В частности, специалисты Счетной палаты не уверены, что новая разработка отвечает стандартам научно-технического прогресса.

В документе говорится, что неизвестно, будут ли подлодки работать штатно, не задержатся ли в производстве или не будут ли стоить больше ожидаемого.

В свою очередь, военные заявили, что полностью контролируют затраты на программу "Колумбия", график ее исполнения, а также потенциальные риски, связанные с устройством субмарин.

"Программа подлодок класса "Колумбия" способна проявить необходимые технические возможности по доступной цене в сроки, отвечающие стратегическим требованиям", – заявил представитель Командования морских систем ВМС США Уильям Коуч.

Новейшие субмарины станут заменой подлодкам класса "Огайо". Всего США намерены построить 12 лодок этого класса, первую планируется произвести к 2028 году.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что Пентагону нужны легенды, которые впечатляли бы налогоплательщиков.

"Финансирование американского ВПК – это бизнес для всех, начиная от президента и заканчивая генералами Пентагона. Для того, чтобы обеспечить выделение колоссальных средств – на этот год они составляют до 700 млрд долларов – нужны легенды, которые создавали бы впечатление у налогоплательщиков, что эти деньги тратятся на дело, что создаются супер технологии, что американское оружие – лучшее в мире и так далее. Но это, мягко говоря, не совсем так. Например, американская авиация неконкурентоспособна по отношению, допустим, к российской авиации. Но за счет чего американцы держатся на военном рынке? За счет того, что контролируют страны, которым "впаривают" свое оружие. Разве может что-то "пикнуть" против них Польша или любая другая страна ЕС? Нет. Поэтому это пропаганда для того, чтобы получить бюджет. Но говорить, что у американцев все хай-класса, не приходится", – сказал Александр Жилин.

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