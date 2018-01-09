Мнение: уволив двух одиозных министров, Варшава старается "соблюсти лицо"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий представил новый состав кабмина, в котором был произведен ряд перестановок и новых назначений. Эти изменения в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Эдуард Попов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, занявший эту должность в декабре минувшего года, принял решение о смене значительной части кабмина страны: четыре министра лишились своих должностей, два ведомства, которыми руководил премьер, получили новых шефов.

Слухи об изменениях в составе нового польского кабмина ходили последний месяц. Прошлое правительство, которое возглавляла Беата Шидло, ушло в отставку в декабре, кресло премьера по предложению президента Польши Анджея Дуды занял Моравецкий. Однако сразу же вносить изменения в состав кабмина он не стал: правительство принесло присягу в том же составе, Шидло заняла пост вице-премьера.

О серьезных изменениях в польском кабмине стало известно во вторник. Как передает корреспондент РИА Новости, днем в президентском дворце в Варшаве состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми министрами.

В частности, ключевыми стали отставки главы Минобороны Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Министром обороны стал Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Вакантную должность главы министерства внутренних дел занял Йоахим Бруджиньский – вице-спикер сейма. Ващиковского сменил Яцек Чапутович, до этого занимавший пост замгоссекретаря в МВД.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik не исключил, что одной из главных причин стало то, что уволенные министры своими непродуманными заявлениями вызывали отрицательные эмоции в странах Европы.

"По крайней мере, это объяснение выглядит очень правдоподобным. Дело в том, что эти два главных медийных лица из тех, что отправлены в отставку, вызывали сильное раздражение не только по сути, но и по форме. Поэтому уход таких министров с налетом скандальности, в особенности Мачеревича, на мой взгляд, говорит о том, что Польша старается в прямом и переносном смысле "соблюдать лицо". И в отношениях с Брюсселем в первую очередь", – считает Эдуард Попов.

По его мнению, Варшава была вынуждена прибегнуть к кадровым изменениям в правительстве, чтобы не допустить уже обозначившегося ухудшения отношений с ЕС.

"Я думаю, что вся эта череда перестановок произошла не просто так, а в свете обострившихся отношений Брюсселя и Варшавы и в свете рисков для польской экономической и финансовой системы. И если верна эта точка зрения, которой я тоже придерживаюсь, это означает, что Польша пытается сохранить необходимую тональность в отношениях с Брюсселем, чтобы не был перекрыт ручеек финансовой подпитки польской экономики", — сказал Эдуард Попов.

В то же время, по его мнению, изменения в составе польского кабинета не будут означать кардинальных изменений в польско-российских отношениях.

"Почти наверняка нет – останется та же самая политика, сохранится тот же курс. Но, может быть, он не будет выглядеть столь экстравагантным и скандальным. То есть, изменится форма, но суть останется прежней… Польский политикум был и останется русофобским при нынешнем режиме", – полагает Эдуард Попов.