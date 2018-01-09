Эксперт: Франция пытается "отыграть" ситуацию с санкциями

Глава Минфина Франции предложил РФ "маневр" в рамках санкционного механизма. Эксперт Надежда Узунова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что французы хотят смягчить ситуацию после введения антироссийских санкций и ответных мер на них.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

"Мы на 100 процентов придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция – одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества", – заявил министр в интервью газете "Ведомости".

В этой связи он вспомнил, что Россия в прошлом уже снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на французскую продукцию, например на картофель. "Это имело положительный эффект", – подчеркнул Ле Мэр.

Он также прокомментировал российскую политику импортозамещения. "Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого", – отметил министр.

В августе 2014 года Москва запретила импорт некоторых видов продовольственных товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет, в частности, попали мясо, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Позднее ответные меры России коснулись еще ряда стран, включая Украину, Лихтенштейн и Черногорию.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Надежда Узунова выразила мнение, что Франция пытается смягчить создавшуюся ситуацию.

"Сейчас не только Франция, но и другие европейские страны на национальном уровне все громче заявляют о том, что санкции приносят вред, плохо отражаются на экономике. Франция тоже страдает от них, и таким образом пытается отыграть ситуацию в свою пользу. То есть одной рукой Франция как член ЕС участвует в этом деле (поддерживает санкционную политику – ред.), а с другой стороны, на национальном уровне она пытается смягчить ситуацию. Можно даже предположить, что Франция хочет использовать свой потенциал хороших отношений с Россией для того, чтобы уговорить РФ смягчить свою позицию по ответным мерам и, возможно, не только на двустороннем уровне, но, может быть, и в отношении ЕС. Во всяком случае, на данный момент Франция стремится решить свои экономические проблемы, потому что там ситуация в экономике складывается не лучшим образом, в частности, как раз в тех отраслях, которые затронуты российскими контрсанкциями. Возможно, французы будут использовать этот диалог в качестве компенсации доверия между двумя странами. Не исключено, что Франция пытается через экономические вопросы возобновить также и более конструктивный политический диалог", – сказала Надежда Узунова.

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