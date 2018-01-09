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Эксперт: Франция пытается "отыграть" ситуацию с санкциями

12:4709.01.2018
(обновлено: 13:08 09.01.2018)
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© Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМинистр экономики Франции Бруно Ле Мэр перед первым заседанием нового кабинета министров Франции. 18 мая 2017Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр перед первым заседанием нового кабинета министров Франции. 18 мая 2017
© Ирина Калашникова
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Глава Минфина Франции предложил РФ "маневр" в рамках санкционного механизма. Эксперт Надежда Узунова в эфире радио Sputnik выразила мнение, что французы хотят смягчить ситуацию после введения антироссийских санкций и ответных мер на них.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2017 / Barbara Sax
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"Мы на 100 процентов придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция – одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества", – заявил министр в интервью газете "Ведомости".

В этой связи он вспомнил, что Россия в прошлом уже снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на французскую продукцию, например на картофель. "Это имело положительный эффект", – подчеркнул Ле Мэр.

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Шаманское действие". Экономист о продлении ЕС антироссийских санкций

Он также прокомментировал российскую политику импортозамещения. "Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого", – отметил министр.

В августе 2014 года Москва запретила импорт некоторых видов продовольственных товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет, в частности, попали мясо, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Позднее ответные меры России коснулись еще ряда стран, включая Украину, Лихтенштейн и Черногорию.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Надежда Узунова выразила мнение, что Франция пытается смягчить создавшуюся ситуацию.

"Сейчас не только Франция, но и другие европейские страны на национальном уровне все громче заявляют о том, что санкции приносят вред, плохо отражаются на экономике. Франция тоже страдает от них, и таким образом пытается отыграть ситуацию в свою пользу. То есть одной рукой Франция как член ЕС участвует в этом деле (поддерживает санкционную политику – ред.), а с другой стороны, на национальном уровне она пытается смягчить ситуацию. Можно даже предположить, что Франция хочет использовать свой потенциал хороших отношений с Россией для того, чтобы уговорить РФ смягчить свою позицию по ответным мерам и, возможно, не только на двустороннем уровне, но, может быть, и в отношении ЕС. Во всяком случае, на данный момент Франция стремится решить свои экономические проблемы, потому что там ситуация в экономике складывается не лучшим образом, в частности, как раз в тех отраслях, которые затронуты российскими контрсанкциями. Возможно, французы будут использовать этот диалог в качестве компенсации доверия между двумя странами. Не исключено, что Франция пытается через экономические вопросы возобновить также и более конструктивный политический диалог", – сказала Надежда Узунова.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Популярные комментарииВсе комментарии
lourye
ну вот.. "а нас-то за что?"
12:56
09.01.2018
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просто Хемуль
начинается... сейчас проспонсируют в Думе отмену ответных мер на санкции
12:59
09.01.2018
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