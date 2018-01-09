Эксперт о поставках газа из России в США: неожиданно, но объяснимо

Первая партия российского газа с "Ямала СПГ" пойдет на рынок США, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию.

В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", пишет газета "Коммерсантъ". По информации издания, перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. По словам собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует именно российский газ.

Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузился танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ.

Gaselys должен прибыть в США 22 января.

Как пишет "Коммерсантъ", "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию.

"Это достаточно неожиданная сделка. Страна, которая сама добывает газ и отправляет его на экспорт, хотя пока и в не очень больших количествах, вдруг сама начинает импортировать СПГ. Но не случайно сообщается, что на этом терминале, куда пришел газ, это будет первая такая покупка с 2014 года. Так получилось именно из-за погодных условий в США: были сильные морозы, снежные ураганы, что в результате сильно увеличило спрос на газ. Соответственно, сильно выросли цены, поэтому стало прибыльно покупать газ в других странах: добыча не может так быстро вырасти вслед за спросом. Но это не означает, что будет долгосрочная тенденция. Это означает, что если в США будут какие-то кризисы, то да, они могут покупать газ на рынке", – сказал Сергей Правосудов.

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