"Важная сделка". Эксперт прокомментировал соглашение с Турцией по С-400

Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400, сообщили СМИ. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что сделка очень выгодна обеим сторонам.

Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал TRT

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях. Он также заметил, что это выгодно для Анкары.

По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция покупает у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 млрд долларов, 55% от суммы контракта – российские кредитные средства.

Поставки планируется начать в марте 2020 года.

В середине сентября Москва и Анкара подписали договор о поставках комплексов С-400. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Анкаре отметили, что сделка не угрожает НАТО, и объяснили, что обратились к Москве, поскольку не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран организации. В Кремле заявили, что "ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что сделка очень выгодна обеим сторонам.

"Для Турции это очень важная сделка, потому что система С-400 – лучшая в мире. Она обнаруживает цели на расстоянии до 600 километров и может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров. Она может контролировать одновременно более 40 целей, и по 24 из них одновременно вести стрельбу. Это очень хороший комплекс для Турции. Россия заработает на сделке 2,5 млрд долларов, и это очень серьезные деньги для развития нашей оборонной промышленности. Турция – страна НАТО, а все страны альянса покупают в основном американскую боевую технику, подчиняясь американскому давлению. Турция – первая страна, которая не подчинилась этому давлению и приобретает российскую боевую технику. А это реклама нашему боевому оружию. Реклама – еще и потому, что этот комплекс отлично зарекомендовал себя в Сирии: это эффективное оружие, лучшее в мире", – сказал Виктор Литовкин.

ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна "Алмаз-Антей") предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

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