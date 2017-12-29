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Нечасто, но бывает: эксперт о восстановлении связи со спутником "Ангосат"

10:2829.12.2017
(обновлено: 11:31 29.12.2017)
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© Фото : РКК "Энергия"Космический аппарат Ангосат во время доставки на космодром БайконурКосмический аппарат Ангосат во время доставки на космодром Байконур
© Фото : РКК "Энергия"
РКК "Энергия" восстановила связь с ангольским спутником, сообщил источник. Свои предположения по поводу возможного развития ситуации в эфире радио Sputnik высказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Специалистам РКК "Энергия" удалось восстановить утраченную связь с первым ангольским спутником "Ангосат" и получить телеметрию, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Но говорить о том, как может повести себя космический аппарат дальше, удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего", – сказал собеседник агентства.

Пуск Ракеты-носителя Протон-М со спутником Глонасс
© РИА Новости / Олег Урусов
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Эксперт назвал возможные причины потери связи со спутником "Ангосат"
Ракета-носитель "Зенит" с первым ангольским спутником "Ангосат" стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок "Фрегат", который затем вывел аппарат на расчетную орбиту. Спутник вышел на связь, однако позднее с него перестала поступать телеметрия.

Контракт на создание спутника РКК "Энергия" и ангольское Министерство телекоммуникаций и информационных технологий подписали в 2009 году,  в силу он вступил в 2013-м. "Ангосат" предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте. В работах по спутнику впервые применялся созданный в РКК "Энергия" стенд виртуальной реальности.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik высказал свои предположения относительно возможного развития ситуации со спутником. 

"Восстановление связи не так часто, но бывает. Можно насчитать, наверное, с десяток таких случаев. Пару лет назад было похожее событие с "Фотоном".   При запусках в разных условиях, например, при переходе из обычных условий в невесомость, при разделении, при всех маневрах какой-то контакт может временно отсоединиться. Ситуация примерно такая, как по неисправному компьютеру стукнуть кулаком – вдруг заработает. Если все дальше пойдет хорошо, то спутник будет работать. По планам, он должен работать больше 15 лет. Причины произошедшего выясняются. Будет цикл испытаний перед тем, как он будет введен в эксплуатацию", – сказал Иван Моисеев.

Биоспутник "Фотон-М" был запущен с "Байконура" 19 июля 2014 года. В день запуска представитель ЦУП сообщил, что связь со спутником была утрачена. Позже связь была полностью восстановлена.   

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