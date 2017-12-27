Грузинский политолог: я бы посоветовал Саакашвили не надеяться на США

Украинцы назвали политическое событие года. Вторую место в опросе заняло дело в отношении бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Грузинский политолог Александр Чачия в эфире радио Sputnik назвал Саакашвили "выдающимся организатором пиара".

Дело в отношении экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отодвинуло на третий план для украинцев конфликт в Донбассе и традиционные проблемы на Украине, заявил на пресс-конференции в среду директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"Дело Саакашвили вытеснило, по большому счету, из мыслей людей войну (конфликт в Донбассе – ред.)", – сказал Быченко.

По его словам, в 2017 году наибольшее количество опрошенных (26,1%) назвали политическим событием года введение безвизового режима с ЕС. На втором месте с результатом 9,6% – дело Саакашвили, на третьем месте (9,1%) – конфликт в Донбассе. Как считает социолог, это говорит о том, что дело экс-президента Грузии отвлекает внимание украинцев от традиционно важных проблем.

Общенациональное исследование проводилось с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2004 респондента. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

Грузинский политолог, руководитель Центра проблем глобализации Александр Чачия в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, несмотря на все последние события, Саакашвили вряд ли удастся собрать вокруг себя значительное число сторонников.

"Политический спектр на Украине такой, что каждый там мнит себя лидером страны и "спасителем нации". Поэтому те силы, которые теоретически могли бы поддержать Саакашвили, этого делать не будут, потому что лидеры этих сил сами видят себя "спасителями нации". Я не верю, что Саакашвили сможет сформировать и возглавить в Украине широкую коалицию, думаю, он останется в рамках той политической партии, которую он создал, это максимальная поддержка, на которую он может рассчитывать. Чем дольше он будет оставаться на политической арене, тем меньше у него будет соратников. Он вообще успешно может быть во власти только первые два года, так как это тот срок, который можно держаться за счет пиара. А он выдающийся организатор пиара. Еще когда он только стал губернатором Одесской области, я говорил, что это всего на два года, после чего его сметут, если он вовремя оттуда не слиняет", – сказал Александр Чачия.

Вместе с тем он отметил, что киевские власти без санкции на то США не могут сделать ничего с Саакашвили. Но, по мнению политолога, такая ситуация будет не вечно.

"А США санкцию на какое-то силовое удаление его (Саакашвили) из политики пока не дают, они, видимо, говорят (Киеву), что надо потерпеть, он в принципе хороший парень, да и для пиара вашей же страны хорошо, когда есть такие люди, которые вас критикуют, это нормальная демократическая ситуация. Вот такой риторикой, видимо, они (американцы) и убаюкивают власти в Киеве. Американцам нужны такие люди, как Миша (Саакашвили), а в Украине сейчас особенно, потому что им там нужен хаос, постоянная неустроенность, которую можно будет сваливать на Россию, что это все, мол, российские происки. А Миша очень способный человек в этом смысле. Однако американцам в любой момент это может просто надоесть. Когда они увидят, что рейтинг Саакашвили уже безнадежно упал, а по итогам своей деятельности он превратится в местного скомороха, и этот процесс будет уже необратим, они (США) поменяют его на кого-то другого. Так что я бы посоветовал Саакашвили не надеяться абсолютно на американцев, на то, что они будут в любой ситуации его спасать", – считает Александр Чачия.

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