Мнение: выдвижение Навального – заготовленная "под заявления Госдепа" акция

В МИД РФ прокомментировали реакцию Госдепа на решение ЦИК отказать блогеру Алексею Навальному в регистрации. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Зорин высказал мнение, что заявления из Вашингтона направлены на дестабилизацию обстановки перед выборами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Госдепа США на решение Центризбиркома вмешательством во внутренние дела государства и процесс выборов.

Захарова на своей странице на Facebook сообщила, что представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением строгих мер со стороны правительства по отношению к "независимым голосам".

"Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным – прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", – написала дипломат.

Центризбирком в понедельник, 25 декабря, отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России в марте 2018 года из-за неснятой судимости.

Согласно Закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании "Кировлес".

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин высказал мнение, что заявления Госдепа направлены на дестабилизацию обстановки перед выборами.

"Ситуация вокруг Навального была ожидаемой – было понятно, что по российским законам человек, имеющий судимость, не может быть допущен до такого важного события, как выборы президента РФ. Поэтому думаю, что его выдвижение было заготовленной акцией, провокацией именно под те заявления, которые сейчас прозвучали из госдепартамента США. Столько было шума о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США, они пытаются это доказывать. А здесь открыто осуществляют вмешательство во внутренние дела суверенного государства – дают рекомендации, что и как нам делать, несмотря на то, что решение ЦИК опирается на законодательную базу. Мы строим правовое государство, американцы всегда поддерживали это движение, и в данном случае мы действуем в этом направлении. Поэтому, думаю, эти заявления Госдепа направлены на дестабилизацию обстановки, на то, чтобы навязать свои стандарты", – сказал Владимир Зорин.

По его мнению, нет никаких оснований утверждать, что применяются какие-то особые меры по отношению к "независимым голосам".

"Хочу подчеркнуть, что решение ЦИК – правовое, никакой политики здесь нет. А господину Навальному нужно было раньше думать о соблюдении российского законодательства. Посмотрите на состав заявивших о выдвижении кандидатов на президентский пост, и вы увидите: все, кто по закону имеет право выдвинуться, без сомнения, будут допущены к выборам", – отметил политолог.

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