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"Прощупывание ситуации". Военный эксперт о провокациях F-22 в Сирии

11:3827.12.2017
(обновлено: 11:40 27.12.2017)
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© Фото : Министерство обороны СШАИстребитель F-22 RaptorИстребитель F-22 Raptor
© Фото : Министерство обороны США
В Генштабе РФ рассказали, как американский истребитель F-22 провоцировал российские самолеты в Сирии. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы в арабской республике добиваются только одного.

Американский истребитель F-22 Raptor, имитируя атаку, 13 декабря вел опасную игру с российскими боевыми самолетами в небе Сирии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Военачальник напомнил, что с развертыванием боевых действий и приближением сирийских правительственных войск к реке Евфрат на востоке Сирии с американцами были установлены зоны разграничения действия авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и международной коалиции: западнее Евфрата по линии деэскалации действовала авиация ВКС России, восточнее – американская.

"Если представить себе карту, то по уровню Дейр эз-Зор… И на восток идем… Сувар, Аберт Лаба, и переход на границу с Ираком. Это где-то порядка 120-130 километров от Абу Кемаля на север… В этом районе, восточнее Евфрата, предусматривалось совместное использование как ВКС, так и авиации международной коалиции с уведомлением соответствующей стороны. И проблем не возникало", – сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном на сайте издания в среду.

По его словам, "один неприятный случай произошел 13 декабря". "Два самолета Су-25 наших ВКС выполняли разведывательно-поисковые задачи в западной части долины реки Евфрат. Никто на восток не заходил. Был там и наш Су-35. Американский самолет F-22 вышел из восточной части Сирии, сымитировал несколько заходов, обозначил атаку, отстреливал тепловые ловушки", – отметил генерал армии.

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Он был на большой высоте, потом спикировал на более низкую. До наших самолетов оставалось менее 100 метров. Он представлял реальную опасность. Подошел наш Су-35. F-22 немедленно ушел на восток, в свою зону. Прошло минут 20. Су-35 пошел выполнять свои задачи. Опять F-22 появляется… Тот же. Снова та же история. Опять приходит Су-35. Только он появился – F-22 ушел. Американец вел опасную игру", – заключил Герасимов.

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов выразил мнение, что таким образом американцы пытаются "прощупать ситуацию" в Сирии.

"На самом деле Соединенные Штаты добиваются только одного. Поскольку ситуация сегодня сложилась очень хрупкая, часть территории Сирии контролируется курдскими формированиями, которые поддерживаются Соединенными Штатами, но большая часть территории, естественно, контролируется законным сирийским правительством. И американцы сейчас прощупывают ситуацию и пытаются понять, насколько свободно они могут действовать. Но у них это не получится, и это, в общем, следует из заявления Генштаба. Их будут жестко ограничивать. А со временем перед ними будет поставлен вопрос, чтобы они ушли из Сирии, и они уйдут", – сказал Иван Коновалов.

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