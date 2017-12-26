"Проверка надежности". Военный эксперт — об испытании ракеты "Тополь"

В Минобороны России сообщили об испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что вопросам поддержания боеготовности стратегических ядерных сил в России уделяется приоритетное внимание.

Расчет РВСН во вторник произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР, сообщает Минобороны России.

"Боевым расчетом РВСН с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет", — сказано в релизе.

Как отмечают в Минобороны, испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс Капустина Яра позволяют испытывать в интересах РВСН и ВМФ перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение военного ведомства.

"Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" — это проверка надежности тех ракет, которые стоят на боевом дежурстве. Кроме того, российская группировка РВСН пополняется за счет поступления новых шахтных и мобильных ракетных комплексов РС-24 "Ярс". Именно твердотопливные ракеты сегодня будут определять возможности РВСН по сдерживанию вероятного противника", — сказал Игорь Коротченко.

Он отметил, что в целом вопросам поддержания боеготовности стратегических ядерных сил в России уделяется приоритетное внимание.

"Поскольку именно ядерное оружие является для России фактором, который позволяет поддерживать стратегический паритет с Соединенными Штатами Америки и с НАТО. В перспективе это принятие на вооружение ракетного комплекса РС-26 "Рубеж", а также разработка новой тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, которая также будет поставлена на боевое дежурство после завершения ее разработки и прохождения полного цикла испытаний", — рассказал военный эксперт.

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