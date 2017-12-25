Политолог о решении ЦИК: Навальный работает на собственную аудиторию

Навальный накануне представил в Центризбирком документы для участия в выборах президента в порядке самовыдвижения. Как подчеркнул член ЦИК России Борис Эбзеев, "рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом".
"И хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление", – сказал представитель ЦИК.
Эбзеев уточнил, что Навальный в феврале 2017 года был осужден кировским судом.
В эфире радио Sputnik лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев высказал мнение, что такое решение было ожидаемым – в ЦИК неоднократно говорили о невозможности участия Навального в выборах, так как у политика есть неснятая судимость. Однако Навальный предпочел создавать определенный образ, считает политолог.
"Отказ Навальному в регистрации не является сюрпризом, в том числе, и для самого Алексея Анатольевича. Все его действия были направлены на создание образа оппозиционера, которому власти якобы отказывают в реализации его планов по участию в избирательной кампании. Ему достаточно подробно было объяснено, по какой причине он этого делать не может – в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако он работает на свою собственную аудиторию – на тех, кто остался в рамках его поддержки, а также на западную аудиторию, которая сейчас муссирует образ Путина, якобы не допускающего оппозицию к выборам и проводящего выборы на безальтернативной основе. Считаю, что это будет продолжаться со стороны Навального весь президентский цикл. Желательно, чтобы Навальный попытался избежать провокационных, радикальных сценариев, направленных на раскачивание ситуации в стране, провоцирования уличных беспорядков. Потому что это весьма опасно с учетом сложных геополитических отношений, когда различные иностранные спонсоры способны обеспечить поддержку этим инициативам", – сказал Никита Исаев.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!