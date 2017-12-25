Политолог о решении ЦИК: Навальный работает на собственную аудиторию

Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Алексей Навальный во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации из-за неснятой судимости. Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев в эфире радио Sputnik отметил, что нормы законодательства были известны в том числе и самому оппозиционеру.

Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента в марте 2018 года из-за неснятой судимости, такое решение ЦИК принял на заседании в понедельник, 25 декабря.

Навальный накануне представил в Центризбирком документы для участия в выборах президента в порядке самовыдвижения. Как подчеркнул член ЦИК России Борис Эбзеев, "рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом".

"И хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление", – сказал представитель ЦИК.

Эбзеев уточнил, что Навальный в феврале 2017 года был осужден кировским судом.

"Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких преступлений, лишающих лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на должность президента РФ спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости. Хотел бы обратить внимание на то, что судимость сохраняется, она не была снята или погашена", – добавил член ЦИК.

В эфире радио Sputnik лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев высказал мнение, что такое решение было ожидаемым – в ЦИК неоднократно говорили о невозможности участия Навального в выборах, так как у политика есть неснятая судимость. Однако Навальный предпочел создавать определенный образ, считает политолог.

"Отказ Навальному в регистрации не является сюрпризом, в том числе, и для самого Алексея Анатольевича. Все его действия были направлены на создание образа оппозиционера, которому власти якобы отказывают в реализации его планов по участию в избирательной кампании. Ему достаточно подробно было объяснено, по какой причине он этого делать не может – в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако он работает на свою собственную аудиторию – на тех, кто остался в рамках его поддержки, а также на западную аудиторию, которая сейчас муссирует образ Путина, якобы не допускающего оппозицию к выборам и проводящего выборы на безальтернативной основе. Считаю, что это будет продолжаться со стороны Навального весь президентский цикл. Желательно, чтобы Навальный попытался избежать провокационных, радикальных сценариев, направленных на раскачивание ситуации в стране, провоцирования уличных беспорядков. Потому что это весьма опасно с учетом сложных геополитических отношений, когда различные иностранные спонсоры способны обеспечить поддержку этим инициативам", – сказал Никита Исаев.

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