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Эксперт: не СССР "увяз" в Афганистане, а Запад

17:0325.12.2017
(обновлено: 17:52 25.12.2017)
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВывод ограниченного контингента советских войск из АфганистанаВывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана
© РИА Новости / А. Соломонов
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Двадцать пятого декабря 1979 года начался ввод в Афганистан Ограниченного контингента советских войск, который находился в этой стране почти 10 лет. Свою оценку этому событию в эфире радио Sputnik дала эксперт Наталия Ханова.

Тридцать восемь лет назад начался ввод Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Афганистан. 

Американские военные в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
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Двенадцатого декабря 1979 года руководство СССР, опасаясь расширения гражданской войны в Афганистане и переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи афганскому правительству. 

Ввод и размещение ОКСВ в Демократической республике Афганистан проводились с 25 декабря 1979 года. Советские войска в Афганистане охраняли народно-хозяйственные объекты, аэродромы, автодороги, осуществляли проводку транспортных колонн с грузами по территории, находившейся под контролем вооруженной оппозиции.

В период пребывания ОКСВ на территории Афганистана продолжалось оказание экономической помощи этой стране. С помощью СССР в Афганистане было построено в общей сложности более 200 промышленных объектов.

Вывод ОКСВ из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч советских военнослужащих.

Джелалабадская плотина в Афганистане
© РИА Новости / Пенсон
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Потери военнослужащих составили убитыми и умершими 13 833 человека. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР. 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза. 

Мнение о том, что гражданская война в Афганистане началась из-за ввода советских войск, является в корне неверным, рассказала в эфире радио Sputnik эксперт Центра изучения современного Афганистана Наталия Ханова.  

"До ввода советских войск в Афганистан в стране уже шла гражданская война. У власти находилась Народно-демократическая партия Афганистана, но ее положение было нестабильным. Афганское руководство неоднократно обращалось к Советскому Союзу с просьбой о вводе войск, но более 20 раз запрос отклонялся. И лишь после того, как США стали активно поддерживать "моджахедов", был осуществлен ввод. В Афганистане могли прийти к власти проамериканские силы, а в то время гонки вооружений у Афганистана была достаточно протяженная граница с СССР, это был бы источник нестабильности, большая угроза. В случае неввода войск ситуация могла усугубиться. Ситуацию в Афганистане нельзя сводить исключительно к участию Советского Союза в военной операции: мы содействовали развитию Афганистана, участвовали в осуществлении крупных экономических проектов. Которые, кстати, Афганистан воспринимает с благодарностью вне зависимости от политических взглядов действующего правительства", – отметила Наталия Ханова. 

В свое время на Западе предсказывали, что СССР "увязнет" в Афганистане, но, по мнению эксперта, на самом деле в этой стране "увяз" Запад, главным образом США, которые ввели туда свои войска в 2001 году. 

"В настоящее время ситуация в Афганистане остается хрупкой, кабульский режим несамостоятелен и в значительной степени зависит от поддержки Запада. В 2014 году войска НАТО уже пытались покинуть Афганистан, свернуть военную миссию. Изначально афганцы приветствовали вывод войск НАТО и передачу ответственности за безопасность афганским силам. Но впоследствии стало ясно, что Афганистан не справляется – и США вновь расширяют свое участие в боевых операциях", – напомнила Наталия Ханова.

Военная операция США и их союзников в Афганистане "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года.  С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка". По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

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