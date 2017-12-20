Мнение: запуск ЕК санкционной процедуры – чувствительное для Польши решение

Еврокомиссия запустила в отношении Польши санкционную процедуру. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобные меры раньше не применялись ни к одной стране Евросоюза.

Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы, сообщил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

"Комиссия решила задействовать статью 7(1)", – сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Тиммерманса, на сегодня у ЕК "нет других вариантов". Данная санкционная мера запускается в отношении государства ЕС впервые.

Тиммерманс сообщил, что ЕК теперь уведомит о своем решении Совет ЕС. Вместе с тем он заявил, что ЕК готова в консультациях с Советом ЕС и Европарламентом пересмотреть принятое исполнительной коллегией решение, если власти Польши в ближайшие три месяца выполнят требования Брюсселя по внесению надлежащих поправок в судебное законодательство.

Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять 28 главам государств и правительств.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik отметил, что для принятия окончательного решения необходимо провести целый ряд процедур.

"Еврокомиссия приняла достаточно чувствительное для польских властей решение, плюс запущена процедура, которая в перспективе может привести к введению в отношении Польши санкций. Правда, пока это находится на достаточно далеком от реализации уровне – должно пройти немало этапов, после которых можно говорить, что полноценные санкции будут введены. Просто европейская бюрократия устроена столь сложно, что для полноценного введения санкций необходимо соблюдение целой кучи процедур", – сказал Юрий Борисенок.

Поэтому, по его мнению, вся процедура может затянуться на долгие месяцы, а то и на годы.

"А за это время в Польше, в принципе, может смениться действующая власть, действия которой и стали причиной для столь жестких внешних мер Еврокомиссии. Но в целом можно сказать, что поляки стали здесь первопроходцами: в отношении никакой другой страны Евросоюза подобные меры еще не применялись, статья 7 (договора о Европейском союзе), о которой сегодня говорит вся Польша, еще не была задействована ни разу", – отметил Юрий Борисенок.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

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